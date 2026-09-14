Haberler

Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı

Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'den bu yana kayıp olan 11 aylık Büşra bebeğin annesi Elif Balıkçı'nın ifadesi bir kez daha değişti. Daha önce eşinin bebeği 1 milyon liralık borç nedeniyle sattığını iddia eden anne, son ifadesinde kocasının Büşra'yı öldürerek çadır alanının 1-2 kilometre yukarısındaki araziye bıraktığını öne sürdü. Güvenlik güçlerinin bölgede yer gösterme işlemi yapacağı belirtildi.

  • Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'den bu yana kayıp olan 11 aylık Büşra bebeğin annesi Elif Balıkçı, savcılıktaki 14 Eylül tarihli ifadesinde bebeğin babası Yusuf Balıkçı tarafından öldürülerek çadır kurdukları alanın 1-2 kilometre yukarısındaki bir araziye bırakıldığını öne sürdü.
  • Güvenlik güçlerinin annenin tarif edeceği araziye giderek yer gösterme işlemi yapacağı ve bebeği arama çalışmalarının bu noktada yoğunlaşacağı belirtildi.
  • Aralarında anne Elif Balıkçı ve baba Yusuf Balıkçı'nın da bulunduğu toplam 9 şüphelinin gözaltındaki sorgu işlemleri devam ediyor.

Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'den bu yana kayıp olan 11 aylık Büşra bebeğin soruşturmasında annenin ifadesi bir kez daha değişti. Daha önce bebeğin babası tarafından para karşılığı satıldığını iddia eden anne Elif Balıkçı, savcılıktaki son ifadesinde kocasının bebeği öldürerek araziye bıraktığını öne sürdü.

"1 MİLYON TL BORÇ İÇİN SATTI" İDDİASINDAN CİNAYET İTİRAFINA

Emrullah Erdinç'in haberine göre; soruşturmanın ilk aşamasında bebeğin yabani hayvanlar tarafından kaçırıldığını söyleyen, ardından eşi Yusuf Balıkçı'nın 1 milyon liralık banka borcu yüzünden kızı Büşra'yı veterinerlik yapan Mehmet Çetin'e sattığını iddia eden anne Elif Balıkçı, savcılıkta ifade değiştirdi. 14 Eylül'de alınan yeni ifadesinde Balıkçı, kızı Büşra'nın babası tarafından öldürüldüğünü ve çadır kurdukları alanın yaklaşık 1-2 kilometre yukarısındaki bir araziye bırakıldığını iddia etti.

ARAZİDE YER GÖSTERME İŞLEMİ YAPILACAK VE GÖZALTILAR SÜRÜYOR

Annenin savcılıktaki bu çarpıcı itirafının ardından soruşturmanın ve arama çalışmalarının seyri değişti. Güvenlik güçlerinin, annenin tarif edeceği araziye giderek yer gösterme işlemi yapacağı ve bebeği arama çalışmalarının bu noktada yoğunlaşacağı belirtildi.

9 KİŞİ GÖZLATINDA

Öte yandan, annenin önceki beyanları ve çelişkili ifadeleri doğrultusunda başlatılan geniş çaplı operasyonda aralarında anne Elif Balıkçı ve baba Yusuf Balıkçı'nın da bulunduğu toplam 9 şüphelinin gözaltındaki sorgu işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıeraysaliha:

Allah sizi bildiği gibi yapsın

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıcan.gokdogan@gmail.com:

güvenilmez!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhasan:

bunlar ailemi ?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtf59gpd9f5:

Asla güvenilmez!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Henüz 16 yaşında! Evinden çıkanlar cezaevine soktu

Henüz 16 yaşında! Evinden çıkanlar cezaevine soktu
AK Parti'nin kalesi Konya'da Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş

AK Parti'nin kalesinde Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş
Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı! 2 ölü, 1 yaralı

Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü ölüm saçtı!

Tüm gözler çarşamba gününe çevrilmişken İslam Memiş altın için rakam verdi

Tüm gözler çarşambaya çevrilmişken altın için rakam verdi
Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu! Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor

Bir zamanlar milyonlar izliyordu, kariyerini bırakıp köye yerleşti
Kozinoğlu soruşturması Kurtlar Vadisi'ne uzandı! Birand'ın yıllar önceki sorusu yeniden gündemde

Birand "Vadi" ekibine Kozinoğlu'nu sormuştu! Böyle yanıt verdiler
Parkta skandal görüntü! Güneşlenen kadını gizlice fotoğrafladı

Parkta infial yaratan görüntü
Mourinho dayanamadı, isyan etti: Sizden bıktım

Mourinho dayanamadı, isyan etti: Sizden bıktım