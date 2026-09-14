Doğal diye satılan ünlü maden sularında skandal

Fransa’da Nestle Waters bünyesinde "doğal maden suyu" etiketiyle satılan Perrier, Vittel, Contrex ve Hepar gibi dünyaca ünlü markaların yıllarca yasaklı arıtma ve dezenfeksiyon işlemlerinden geçirildiği ortaya çıktı. Ürünlerin sağlık açısından risk taşımadığı ancak yasal mevzuattaki "doğal" niteliğini kaybettiği açıklandı.

MEVZUATA AYKIRI ARITMA

Fransa yasalarına göre, doğal maden sularının kaynaktan şişelemeye kadar dezenfekte edilmesi ve 0,8 mikrondan daha hassas bir filtreden geçirilmesi yasak. Ancak yürütülen denetimlerde, Nestle Waters’ın bazı tesislerinde 0,2 mikrona varan mikrofiltrasyon, aktif karbon filtreleri ve UV dezenfeksiyonu sistemleri kullandığı tespit edildi. Şirket yönetimi, bu uygulamaların özellikle Perrier kuyularında rastlanan bakteriyel ve virolojik kirlenmelere karşı mecburen devreye sokulduğunu itiraf etti.

3 MİLYAR EUROLUK HAKSIZ KAZANÇ İDDİASI

Le Monde ve Radio France'ın araştırmalarıyla derinleşen süreçte, Nestle Waters savcılıkla cezai uzlaşma yoluna gitmeyi seçerken, Şubat 2025'te firma hakkında adli soruşturma başlatılarak Vergeze'deki tesiste aramalar yapıldı.

Mayıs 2025'te yayımlanan Senato raporu ise skandalın boyutunu gözler önüne serdi. Raporda, resmi makamların durumu en geç 2022'de öğrenmesine rağmen müdahalede geciktiği ve firmanın 15 yıllık süreçte yaklaşık 3 milyar euro haksız kazanç sağladığı öne sürüldü. Nestle Waters bu iddiayı reddederken, yargı organlarının Perrier’nin "doğal maden suyu" etiketiyle satışına devam etmesine onay vermesi tartışma yarattı.

TÜKETİCİ DERNEKLERİNDEN "TOPLATILSIN" TALEBİ

Yaşanan gelişmeler ve ortaya çıkan raporlar tüketici derneklerini harekete geçirdi. Doğal maden sularının musluk suyuna kıyasla ortalama 100 ila 300 kat daha yüksek fiyatlara satıldığına dikkat çeken tüketici hakları savunucuları, söz konusu haksız rekabet ve etiket ihlali nedeniyle ürünlerin acilen piyasadan toplatılmasını talep etti.

Kaynak: Haberler.com