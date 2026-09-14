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Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz Tançalan tutuklandı

Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz Tançalan tutuklandı
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Van'da düğünündeki altın görüntüleri sonrası tutuklanan 'Vanlı Kara Haydar' lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan da, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

  • Van Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Vanlı Kara Haydar' olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan ile Çağla Öz'ün Van'daki düğün görüntülerine ilişkin soruşturma başlattı.
  • Mehmet Fatih Tançalan kara para aklama suçundan tutuklandı; Çağla Öz Tançalan ile Muhammet Sait Tançalan da sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
  • Nilgün Oya ve Süleyman Akar hakkında imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı uygulandı.

‘Vanlı Kara Haydar’ olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan ile Çağla Öz'ün Van’da düzenlenen düğününe ait görüntülere ilişkin Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz günlerde soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Mehmet Fatih Tançalan, kara para aklama suçundan sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

ÇAĞLA ÖZ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda ismi geçen Çağla Öz Tançalan’ın annesi N.O. İstanbul’da, Mehmet Fatih Tançalan’ın yakını M.S.T. ise 3 gün önce Muradiye ilçesinde gözaltına alındı. Çağla Öz Tançalan ise 2 gün önce İstanbul’da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul’daki işlemlerinin ardından Tançalan Van’a getirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü’nde ifade işlemleri tamamlanan Çağla Öz Tançalan, bugün güvenlik önlemleri altında Van Adliyesi’ne sevk edildi. Çağla Öz  ve Muhammet Sait Tançalan sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Nilgün Oya ve Süleyman Akar hakkında ise imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı uygulandı.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mehmet Fatih Tançalan'ı Van'ın Muradiye ilçesindeki evinde 8 Eylül'de gözaltına almıştı.

Emniyete götürülen Tançalan'ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ile düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin mali araştırma süreci başlatılmış, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) inceleme talep edilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmıştı.

Tançalan'ın düğününde eşi Çağla Öz Tançalan'a takılan ziynet eşyaları ve paralar, 12 Eylül'de Muradiye'de bir ev ve eklentisinde yapılan aramada ele geçirilmiş, evin sahibi gözaltına alınmıştı. İki gün önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Çağla Öz Tançalan da dün Van'a getirilmişti.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKemal TEKINAY:

TAN CALAN iyi calmis..

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