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Fenerbahçe'nin ilk 11'inde sürpriz

Fenerbahçe'nin ilk 11'inde sürpriz
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Fenerbahçe, ligin 5. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Zirve yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 20.00'DE

Gaziantep Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda Macar hakem Tamas Bognar oturacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Arda, Abena, Kerim, Meleke, Gidado, Maxim, Sorescu, Kozlowski, Halil.

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail, Guendouzi, Greenwood, Kerem, Lukaku.

LUKAKU İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'de Belçikalı oyuncu Romelu Lukaku, bu sezon ilk kez 11'de yer alıyor. Vedat Muriqi mücadeleye yedek kulübesinde başlıyor. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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