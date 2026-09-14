Haberler

Rusya ve Ukrayna anlaştı! Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar

Rusya ve Ukrayna anlaştı! Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, küresel petrol ve akaryakıt piyasalarını rahatlatacak haberi verdi. Trump, Ukrayna ve Rusya'nın anlaştığını belirterek, "Rusya ve Ukrayna birbirlerinin enerji hedeflerini vurmamayı karşılıklı olarak kabul etti. Dizedeki fiyat artışının nedeni İran savaşı değil Rusya-Ukrayna savaşı." ifadelerini kullandı.

Rusya ve Ukrayna birbirlerinin enerji hedeflerini vurmamayı kabul etti.

TRUMP: RUSYA VE UKRAYNA ANLAŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, küresel petrol ve akaryakıt piyasalarında yaşanan hareketliliğe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Trump, Rusya ve Ukrayna'nın birbirlerinin enerji tesislerini hedef almaması konusunda karşılıklı mutabakata vardıklarını bildirdi.

Trump, "Rusya ve Ukrayna birbirlerinin enerji hedeflerini vurmamayı karşılıklı olarak kabul etti. Dizedeki fiyat artışının nedeni İran savaşı değil Rusya-Ukrayna savaşı." dedi.

"FİYAT ARTIŞININ NEDENİ UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI"

Açıklamasında son dönemde artan pompa fiyatlarına da değinen Trump, özellikle dizel yakıttaki fiyat artışlarının Orta Doğu'daki gerilimlerden kaynaklanmadığını vurguladı. ABD Başkanı, piyasalardaki yükselişin ana nedeninin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş olduğunu belirtti.

Varılan bu mutabakatın, önümüzdeki süreçte küresel piyasalarda güven ortamı oluşturması ve akaryakıt fiyatlarındaki artış trendini frenlemesi hedefleniyor. Piyasalar, iki ülke arasındaki bu adımın uygulamaya nasıl yansıyacağını yakından takip ediyor.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı

Kayıp Büşra'nın annesinden yeni ifade! "Baba" itirafı dehşete düşürdü
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi! Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı

Vadi'nin senaristleri 2,5 saat ifade verdi! O soruyu yanıtsız bıraktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 yıl boyunca ağrı kesici kullandı, böbreklerini kaybetti! Hayatını eşinin bağışladığı böbrek kurtardı

Kontrolsüz kullandığı ilaçlar öldürüyordu! Canını en yakını kurtardı

Pandeminin faturası yıllar sonra çıktı! İlaç üreticisi Pfizer, iki ülkeye haciz getirdi

İki ülkeye haciz geldi! Gelirlerine el konuldu
İzmir İZBAN’da skandal görüntü: Toplu taşıma aracında uygunsuz içerik izledi

Vagonda bulunanları umursamadı! Utanmadan izlediği yok artık dedirtti
Eskişehir'de yerde gördüğü Türk bayrağını alan kurye Gülten Yeşil'e validen ödül! Makamında ağırlayıp bayrak hediye etti

Yolda gördüğü o bayrağı bırakmadı! Vali'den ona sürpriz hediye
Henüz 16 yaşında! Evinden çıkanlar cezaevine soktu

Henüz 16 yaşında! Evinden çıkanlar cezaevine soktu
Nathan Ake'nin elindeki yastığın hikayesi ortaya çıktı

Elindeki yastığın garip hikayesi ortaya çıktı
Parkta skandal görüntü! Güneşlenen kadını gizlice fotoğrafladı

Parkta infial yaratan görüntü