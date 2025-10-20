Yolcu uçağına meteor çarptı, pilot kanlar içinde kaldı

ABD'nin Denver kentinden Los Angeles'a gitmek üzere havalanan United Airlines uçağında yolcular büyük bir panik yaşadı. Uçak 36 bin feet irtifadayken, henüz kimliği belirlenemeyen bir cisim uçağın ön camına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kokpit camı çatladı, pilotlardan biri kolundan yaralandı.

PİLOTTAN "METEOR ÇARPTI" ANONSU

Beklenmedik olayın ardından pilot, yolculara yaptığı anonsta "Uçağımıza meteor çarptı" ifadesini kullandı. Uçuş ekibi hızla acil durum prosedürünü devreye sokarak, en yakın havaalanı olan Salt Lake City'ye yöneldi. Yaklaşık 15 dakika süren gergin bekleyişin ardından uçak sorunsuz bir şekilde iniş yaptı.

"HERKES SESSİZDİ, SADECE NEFESLER DUYULUYORDU"

Yaşanan korku dolu dakikaları bir TV kanalına anlatan yolcular biri, "Pencereden dışarı bakıp 'Her an düşebiliriz' diye düşündüm. Herkes sessizdi, sadece nefesler duyuluyordu. Gerilimi açıkça hissedebiliyordunuz" dedi.

Sosyal medyada kısa sürede viral olan bir fotoğrafta, çatlamış kokpit camı, dağılmış cam parçaları ve pilotun yaralı kolu görülüyor.

CAM ANALİZ İÇİN LABORATUVARA GÖNDERİLDİ

İnişin ardından olay yerine ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ekipleri sevk edildi. Uzmanlar, çarpmanın camın sağ üst köşesine büyük bir kuvvetle gerçekleştiğini ve metal çerçevede ciddi deformasyon oluşturduğunu belirledi. NTSB, soruşturma kapsamında radar verileri, uçuş kayıt cihazı (kara kutu) ve hava durumu raporlarını incelemeye aldı. Ayrıca uçağın ön camı, detaylı analiz için laboratuvara gönderildi.

TEKNİK İNCELEMENİN ARDINDAN NETLİK KAZANACAK

Yetkililer, uçağa çarpan cismin meteor mu yoksa başka bir nesne mi olduğunun, teknik incelemenin tamamlanmasının ardından netlik kazanacağını bildirdi.