Haberler

Yolcu uçağına meteor çarptı, pilot kanlar içinde kaldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD semalarında korku dolu anlar yaşandı. Denver'dan Los Angeles'a giden United Airlines uçağına 36 bin feet yükseklikte meteor çarptı. Çarpmanın etkisiyle kokpit camı çatladı, pilot yaralandı. Uçak acil iniş yaparken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ABD'nin Denver kentinden Los Angeles'a gitmek üzere havalanan United Airlines uçağında yolcular büyük bir panik yaşadı. Uçak 36 bin feet irtifadayken, henüz kimliği belirlenemeyen bir cisim uçağın ön camına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kokpit camı çatladı, pilotlardan biri kolundan yaralandı.

PİLOTTAN "METEOR ÇARPTI" ANONSU

Beklenmedik olayın ardından pilot, yolculara yaptığı anonsta "Uçağımıza meteor çarptı" ifadesini kullandı. Uçuş ekibi hızla acil durum prosedürünü devreye sokarak, en yakın havaalanı olan Salt Lake City'ye yöneldi. Yaklaşık 15 dakika süren gergin bekleyişin ardından uçak sorunsuz bir şekilde iniş yaptı.

"HERKES SESSİZDİ, SADECE NEFESLER DUYULUYORDU"

Yaşanan korku dolu dakikaları bir TV kanalına anlatan yolcular biri, "Pencereden dışarı bakıp 'Her an düşebiliriz' diye düşündüm. Herkes sessizdi, sadece nefesler duyuluyordu. Gerilimi açıkça hissedebiliyordunuz" dedi.

Sosyal medyada kısa sürede viral olan bir fotoğrafta, çatlamış kokpit camı, dağılmış cam parçaları ve pilotun yaralı kolu görülüyor.

CAM ANALİZ İÇİN LABORATUVARA GÖNDERİLDİ

İnişin ardından olay yerine ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ekipleri sevk edildi. Uzmanlar, çarpmanın camın sağ üst köşesine büyük bir kuvvetle gerçekleştiğini ve metal çerçevede ciddi deformasyon oluşturduğunu belirledi. NTSB, soruşturma kapsamında radar verileri, uçuş kayıt cihazı (kara kutu) ve hava durumu raporlarını incelemeye aldı. Ayrıca uçağın ön camı, detaylı analiz için laboratuvara gönderildi.

TEKNİK İNCELEMENİN ARDINDAN NETLİK KAZANACAK

Yetkililer, uçağa çarpan cismin meteor mu yoksa başka bir nesne mi olduğunun, teknik incelemenin tamamlanmasının ardından netlik kazanacağını bildirdi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Netanyahu, üstü kapalı Türkiye korkusunu itiraf etti: Nöbet tutuyoruz

Üstü kapalı Türkiye korkusunu itiraf etti! Üstelik Meclis'te
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
WhatsApp'ta 'kullanıcı adı' dönemi! Şimdiden rezervasyon yapmanız gerek

WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor! Önceden rezervasyon almak şart
İstanbul'da en olmadık yere girdiler: İnsanlar sövüyor diye camları kapattık

İstanbul'da en olmadık yere girdiler: Sövüyorlar diye camları kapattık
Daha önce Kur'an yakmıştı! Şimdi de Gazze bombalanırken patlamış mısır yedi

Vahşeti patlamış mısır yiyerek izledi! Sözleri de skandal
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya 'Yobaz' dedi, oğluna kalem fırlattı

Devlet hastanesinde skandal: Doktor hakkında soruşturma başlatıldı
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy cezaevine giriyor

Bir zamanlar dünyanın en güçlü liderlerindendi! Yarın hapse giriyor
Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı

Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı
Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi

Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi
Beşiktaş'tan bomba Cengiz Ünder kararı

Beşiktaş'tan bomba Cengiz kararı
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi

İmamoğlu'nun olaylı diploma davasında ara karar açıklandı
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.