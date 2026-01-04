Haberler

Maduro'yu taşıyan uçak New York'ta

Maduro'yu taşıyan uçak New York'ta Haber Videosunu İzle
Maduro'yu taşıyan uçak New York'ta
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu taşıyan uçak New York Stewart Uluslararası Havalimanı'na indi.

  • Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği saldırıda yakalandı.
  • Maduro ve eşini taşıyan uçak, New York Stewart Uluslararası Havalimanı'na indi.
  • ABD Adalet Bakanlığı, Maduro'yu yolsuzluk, uyuşturucu kaçakçılığı ve narko terörizm ile işbirliği yapmakla suçluyor.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi.

ABD'DEN VENEZUELA'YA SALDIRI

ABD, aylardır tehdit ettiği Venezuela için sonunda düğmeye bastı. Gece saatlerinde ABD ordusunun seçin birlikleri arasında yer alan Delta Dorce, Venezuela'ya saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda Venezuela Develt Başkanı Nicolas Maduro ve eşi yakalandı.

MADURO'YU TAŞIYAN UÇAK NEW YORK'TA

New York'a getirilip yargılanacağı söylenen Maduro ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Maduro ve eşini taşıyan uçak, New York Stewart Uluslararası Havalimanı'na indi.

Maduro'yu taşıyan uçak New York'ta

MADURO, METROPOLİTAN TUTUKEVİ'NE GETİRİLECEK

Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in New York'taki Metropolitan Tutukevi'ne getirilmesinin beklendiği belirtildi.

KÖTÜ YAŞAM KOŞULLARIYLA BİLİNİYOR

New York'taki Metropolitan Detention Center (MDC Brooklyn), federal hükümet tarafından işletilen ve özellikle son yıllarda kötü yaşam koşullarıyla gündemden düşmeyen bir tutukevidir. Mahkemesi devam eden sanıkların tutulduğu bu merkez; kronik personel eksikliği, hijyen sorunları, şiddet olayları ve dondurucu soğuk gibi insani krizlerle anılmaktadır.

Maduro'yu taşıyan uçak New York'ta

Aralarında Sean "Diddy" Combs ve Sam Bankman-Fried gibi dünyaca ünlü isimlerin de bulunduğu pek çok yüksek profilli mahkuma ev sahipliği yapan kurum, günümüzde Amerikan ceza sistemindeki aksaklıkların en somut simgelerinden biri olarak kabul edilmektedir.

İLK DURAK GUANTANAMO

Öte yandan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin New York'a götürülmeden önce Küba'daki Guantanamo Deniz Üssü'ne getirileceği ve buradan New York'a transfer edileceği belirtildi. CNN'in konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Maduro çiftini taşıyan gemi Guantanamo'ya gidecek.

Buradan ise çift, New York'a götürülmek üzere bir uçağa transfer edilecek. Guantanamo, 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarının ardından tutukluların yıllarca alıkonulduğu ve sık sık işkence iddialarıyla gündeme gelen askeri hapishaneye ev sahipliği yapmasıyla biliniyor.

Maduro'yu taşıyan uçak New York'ta

İŞTE MADURO'YA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Ayrıca Adalet Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan belgede, Maduro "yolsuz, gayrimeşru bir hükümeti yıllarca yönetmek" ile suçlanıyor. Ayrıca belgede Maduro'nun, hükümetin gücünü uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere hukuksuz eylemler için kötü kullandığı belirtiliyor.

Belgede, Maduro'nun uyuşturucu kaçakçılığı eylemlerinin Venezuela'nın askeri ve siyasi elitini zenginleştirdiği öne sürülüyor. Ayrıca belgede, "Maduro dünyadaki en tehlikeli uyuşturucu kaçakçıları ve narko teröristler ile işbirliği yapmıştır." ifadesi yer alıyor.

NE OLDU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıCece Cece:

terörist ABD

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarınedo cos:

bakın olaya cik niyet ya içerden yardım ettiler ya mağduru ile anlaşmalı

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyunussbayern:

Tayyip in dostu Trump

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısamet:

güvenli ellerde

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet aksoy:

komedi filmi

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: Baba ile oğlu öldü, anne ağır yaralı

Kahreden kazada bir aile paramparça oldu
Venezuela'ya operasyon öncesi Pentagon çevresinde pizza siparişleri artmış

Saldırı öncesi Pentagon çevresinde o siparişler tavan yapmış
Trump işi şova döktü! Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu

Trump işi şova döktü! Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz

Venezuela'da yönetime kim geçecek? Trump'tan açıklama geldi
Maduro ve eşi gece yarısı uyurken yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldı

Gece yarısı uyurken yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldılar
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: Baba ile oğlu öldü, anne ağır yaralı

Kahreden kazada bir aile paramparça oldu
Venezuela'ya operasyon öncesi Pentagon çevresinde pizza siparişleri artmış

Saldırı öncesi Pentagon çevresinde o siparişler tavan yapmış
Trump işi şova döktü! Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu

Trump işi şova döktü! Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu