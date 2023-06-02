Ürdün veliahtının düğününe katılan Galler Prensesi Kate Middleton, şıklığıyla göz kamaştırdı

Ürdün Veliaht Prensi Al Hussein bin Abdullah ile Suudi Arabistanlı Rajwa Al Seif, Ürdün'ün başkenti Amman'daki Zahran Sarayı'nda düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girdi. Galler Prensesi Kate Middleton ve Prens William da katıldı. Her daim şıklığıyla göz kamaştıran Middleton, bu sefer de toz pembe bir elbise giydi.

Ürdün Veliaht Prensi Al Hussein bin Abdullah ile Suudi Arabistanlı Rajwa Al Seif, Ürdün'ün başkenti Amman'daki Zahran Sarayı'nda evlendi. Nikah törenine ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi First Lady Jill Biden, İngiltere Prensi William ve eşi Kate Middleton ile Katar, Belçika, İspanya, Danimarka, Hollanda ve Japonya kraliyet ailelerinin üyeleri katıldı.

GÖZ KAMAŞTIRDI

Prenses Diana'nın ardından yeni Galler Prensesi olan Kate Middleton, gelinin tasarımcısı Elii Saab imzalı toz pembe bir elbise tercih etti. 2017 koleksiyonuna ait bir elbise tercih eden Galler Prensesi, saçlarını açık bırakarak şık bir küpe tercih etti. Kate Middleton, resepsiyon da ise Jenny Packham imzalı ışıltılı bir kıyafet tercih etti. Galler Prensesi, rozet ve tacını da taktı.

İşte Galler Prensesi'nin düğün şıklığı...