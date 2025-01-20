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Ünlü modelden tartışmalı sosyal medya önerisi: "Sosyal Medya Gece Kapatılsın"

Ünlü modelden tartışmalı sosyal medya önerisi:
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ABD'de TikTok'un geçici yasaklanmasının ardından ünlü model ve sunucu Chrissy Teigen, sosyal medya kullanımına kısıtlama getirilmesini önerdi. Teigen, gündüz saatlerinde sosyal medya kullanımının yeterli olacağını belirtti. TikTok yasağıyla ilgili olarak da eski Başkan Trump'ın durumu kendi lehine kullanacağını iddia etti. Bu süreçte Teigen ve ailesi, Los Angeles'taki orman yangınları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.

ABD'de TikTok'un kısa süreliğine yasaklanmasının ardından ünlü model ve sunucu Chrissy Teigen, sosyal medya kullanımına kısıtlama getirilmesini önerdi.

Instagram'da paylaştığı videolarda konuşan 39 yaşındaki Teigen, "Sosyal medya akşam 6'dan sabah 6'ya kadar kapatılmalı. İnsanlar sadece gündüz saatlerinde kullanabilmeli" dedi. Dört çocuk annesi ünlü model, gençlere "Sosyal medya olmadan önce hayat çok güzeldi, bunu göremeyebilirsiniz ama mümkün" mesajını verdi.

Teigen ayrıca, TikTok yasağıyla ilgili ilginç bir tahminde bulundu. Eski Başkan Trump'ın bu durumu kendi lehine kullanacağını söyleyen Teigen, "TikTok tamamen kapanmayacak, sadece ara verildi. Trump'ın önderliğinde geri gelecek ve gençler 'Trump ifade özgürlüğünü geri getirdi' diyecek" ifadelerini kullandı.

Bu tartışmalar sürerken Teigen ve ailesi, Los Angeles'taki orman yangınları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı. Eşi John Legend ve dört çocuğuyla birlikte bir otele yerleşen Teigen, "Dört çocuk, dört köpek ve evcil ejderhamızla oteldeyiz. Durum gerçekten korkutucu" diye paylaşım yaptı.

Sosyal medyadan yangından etkilenen insanlara nasıl yardım edebileceklerini soran Teigen, "Şu an biz iyiyiz ama birçok tanıdığımız iyi değil. İtfaiyecilere ve tüm ilk müdahale ekiplerine minnettarız" açıklamasında bulundu.

Ünlü modelden tartışmalı sosyal medya önerisi: 'Sosyal Medya Gece Kapatılsın'

Ünlü modelden tartışmalı sosyal medya önerisi: 'Sosyal Medya Gece Kapatılsın'

Ünlü modelden tartışmalı sosyal medya önerisi: 'Sosyal Medya Gece Kapatılsın'

Ünlü modelden tartışmalı sosyal medya önerisi: 'Sosyal Medya Gece Kapatılsın'

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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