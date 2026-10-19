Yeşilçam'ın yakışıklı jönüydü! 92 yaşındaki son hali ortaya çıktı

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Yeşilçam'ın efsane isimlerinden İzzet Günay, uzun süredir kameralardan uzak sürdürdüğü yaşamının ardından bir cenaze töreninde görüntülendi. 92 yaşındaki usta oyuncunun son hali, sevenlerini yıllar öncesine götürdü.

92 YAŞINDAKİ İZZET GÜNAY CENAZEDE GÖRÜNTÜLENDİ

Türk sinemasının bir dönemine damga vuran oyuncularından İzzet Günay, sanat dünyasının acı gününde ortaya çıktı. Yeşilçam'ın yakışıklı jönleri arasında gösterilen ve rol aldığı filmlerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Günay, 86 yaşında hayatını kaybeden Süleyman Saim Tekcan'ın cenaze törenine katıldı. Uzun zamandır gözlerden uzak yaşayan usta oyuncu, dostuna son görevini yerine getirmek için düzenlenen törende yer aldı. Günay'ın 92 yaşındaki görüntüsü, Yeşilçam'ın unutulmaz yıllarını hatırlattı.

BİR DÖNEMİN YAKIŞIKLI JÖNÜYDÜ

Türk sinemasının altın yıllarında çok sayıda filmde rol alan İzzet Günay, dönemin en sevilen erkek oyuncuları arasında yer aldı. Kendine özgü oyunculuğu ve beyaz perdedeki duruşuyla hafızalara kazınan Günay, özellikle romantik filmlerdeki performanslarıyla tanındı. Bugün 92 yaşında olan sanatçı, uzun yıllardır sinema dünyasının yoğun temposundan uzak bir yaşam sürdürüyor.

Kaynak: Haberler.com