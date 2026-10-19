Yeşilçam'ın yakışıklı jönüydü! 92 yaşındaki son hali ortaya çıktı

Yeşilçam'ın yakışıklı jönüydü! 92 yaşındaki son hali ortaya çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden İzzet Günay, uzun bir aradan sonra görüntülendi. 92 yaşındaki usta oyuncu, 86 yaşında hayatını kaybeden ressam, akademisyen ve oyuncu Süleyman Saim Tekcan'ın cenaze törenine katıldı. Dostunu son yolculuğunda yalnız bırakmayan Günay'ın yıllar sonraki görüntüsü dikkat çekti.
- Yeşilçam oyuncusu İzzet Günay, 92 yaşında Süleyman Saim Tekcan'ın cenaze töreninde görüntülendi.
- İzzet Günay, Türk sinemasının altın yıllarında çok sayıda filmde rol aldı ve romantik filmlerdeki performanslarıyla tanındı.
- 86 yaşında hayatını kaybeden Süleyman Saim Tekcan için cenaze töreni düzenlendi.
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden İzzet Günay, uzun süredir kameralardan uzak sürdürdüğü yaşamının ardından bir cenaze töreninde görüntülendi. 92 yaşındaki usta oyuncunun son hali, sevenlerini yıllar öncesine götürdü.
92 YAŞINDAKİ İZZET GÜNAY CENAZEDE GÖRÜNTÜLENDİ
Türk sinemasının bir dönemine damga vuran oyuncularından İzzet Günay, sanat dünyasının acı gününde ortaya çıktı. Yeşilçam'ın yakışıklı jönleri arasında gösterilen ve rol aldığı filmlerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Günay, 86 yaşında hayatını kaybeden Süleyman Saim Tekcan'ın cenaze törenine katıldı. Uzun zamandır gözlerden uzak yaşayan usta oyuncu, dostuna son görevini yerine getirmek için düzenlenen törende yer aldı. Günay'ın 92 yaşındaki görüntüsü, Yeşilçam'ın unutulmaz yıllarını hatırlattı.
BİR DÖNEMİN YAKIŞIKLI JÖNÜYDÜ
Türk sinemasının altın yıllarında çok sayıda filmde rol alan İzzet Günay, dönemin en sevilen erkek oyuncuları arasında yer aldı. Kendine özgü oyunculuğu ve beyaz perdedeki duruşuyla hafızalara kazınan Günay, özellikle romantik filmlerdeki performanslarıyla tanındı. Bugün 92 yaşında olan sanatçı, uzun yıllardır sinema dünyasının yoğun temposundan uzak bir yaşam sürdürüyor.