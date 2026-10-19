Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yeşilçam'ın yakışıklı jönüydü! 92 yaşındaki son hali ortaya çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeşilçam'ın yakışıklı jönüydü! 92 yaşındaki son hali ortaya çıktı Haber Videosunu İzle
Yeşilçam'ın yakışıklı jönüydü! 92 yaşındaki son hali ortaya çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden İzzet Günay, uzun bir aradan sonra görüntülendi. 92 yaşındaki usta oyuncu, 86 yaşında hayatını kaybeden ressam, akademisyen ve oyuncu Süleyman Saim Tekcan'ın cenaze törenine katıldı. Dostunu son yolculuğunda yalnız bırakmayan Günay'ın yıllar sonraki görüntüsü dikkat çekti.

  • Yeşilçam oyuncusu İzzet Günay, 92 yaşında Süleyman Saim Tekcan'ın cenaze töreninde görüntülendi.
  • İzzet Günay, Türk sinemasının altın yıllarında çok sayıda filmde rol aldı ve romantik filmlerdeki performanslarıyla tanındı.
  • 86 yaşında hayatını kaybeden Süleyman Saim Tekcan için cenaze töreni düzenlendi.

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden İzzet Günay, uzun süredir kameralardan uzak sürdürdüğü yaşamının ardından bir cenaze töreninde görüntülendi. 92 yaşındaki usta oyuncunun son hali, sevenlerini yıllar öncesine götürdü.

92 YAŞINDAKİ İZZET GÜNAY CENAZEDE GÖRÜNTÜLENDİ

Türk sinemasının bir dönemine damga vuran oyuncularından İzzet Günay, sanat dünyasının acı gününde ortaya çıktı. Yeşilçam'ın yakışıklı jönleri arasında gösterilen ve rol aldığı filmlerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Günay, 86 yaşında hayatını kaybeden Süleyman Saim Tekcan'ın cenaze törenine katıldı. Uzun zamandır gözlerden uzak yaşayan usta oyuncu, dostuna son görevini yerine getirmek için düzenlenen törende yer aldı. Günay'ın 92 yaşındaki görüntüsü, Yeşilçam'ın unutulmaz yıllarını hatırlattı.

BİR DÖNEMİN YAKIŞIKLI JÖNÜYDÜ

Türk sinemasının altın yıllarında çok sayıda filmde rol alan İzzet Günay, dönemin en sevilen erkek oyuncuları arasında yer aldı. Kendine özgü oyunculuğu ve beyaz perdedeki duruşuyla hafızalara kazınan Günay, özellikle romantik filmlerdeki performanslarıyla tanındı. Bugün 92 yaşında olan sanatçı, uzun yıllardır sinema dünyasının yoğun temposundan uzak bir yaşam sürdürüyor.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Slavia Prag teknik direktörü Jindrich Trpisovsky'den Fenerbahçeli yıldıza övgü: Onu çok seviyorum

Fenerbahçeli yıldızın hayranı çıktı: Onu çok seviyorum
Arda Turan'ın patronu paraya para demiyor! Evi tam 554 milyon dolar

Paraya para demiyor! Evi tam 554 milyon dolar
İstanbul barajlarında son 10 yılın Ekim rekoru! Doluluk 5 günde yüzde 38'den 53,54'e çıktı

Barajlarda 10 yılın rekoru kırıldı! Biri 5 günde ikiye katlandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güzelliğine aldanıp diktiler felakete yol açtı

Güzelliğine aldanıp diktiler felakete yol açtı
Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı şimdi internette iş arıyor

Şöhretin ömürlük olmadığını gösteren bir hikaye daha!

Asensio'nun sakatlığı için olay sözler: Futbolu bıraktırabilir

Korkulan oldu! Asensio için çok vahim iddia

Ayazağa'da sel felaketinde araçların üst üste bindiği anlar görüntülendi

İşte felaketin boyutunu en iyi anlatan görüntü
Fransa'da yağmacılara büyük şok! Telefonlarda o mesaj belirdi

Yağmacılara soğuk duş! Telefonlarına gelen mesajla donup kaldılar
Fon soruşturmasında yeni gelişme! Tera Holding'e TMSF kayyum atandı

Fon soruşturmasında tutuklanan ismin şirketine kayyum atandı
Bakan Bayraktar'a açıkça soruldu: Enerjide dışa bağımlı olmaktan ne zaman kurtulacağız?

Bakan Bayraktar'a herkesin merak ettiği soru açıkça soruldu