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Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Şinasi Candan, Gelir İdaresi Başkanlığına getirildi

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Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Şinasi Candan, Gelir İdaresi Başkanlığına getirildi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan kararlarla ekonomi yönetiminde önemli atamalar yapıldı. Gelir İdaresi Başkanlığına Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Şinasi Candan getirilirken başkan yardımcılıklarına Kaan Kasım, Zekayi Cenge ve Hüseyin Azılı atandı. Gelir İdaresi Daire Başkanlığı görevine ise Ferhat Dinçer getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında ekonomi yönetiminde değişikliklere gidildi.

GELİR İDARESİ'NE YENİ BAŞKAN

Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığında (GİB) da görev değişikliği yaşandı. Gelir İdaresi Başkanlığına, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Candan atandı.

BAŞKAN YARDIMCILARI DA DEĞİŞTİ

Gelir İdaresi Başkan Yardımcılıklarına da atamalar yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanı Kaan Kasım, Gelir İdaresi Daire Başkanı Zekayi Çenge, Gelir İdaresi Daire Başkanı Hüseyin Azili başkan yardımcısı olarak görevlendirildi. 

Gelir İdaresi Daire Başkanlığına ise Ferhat Dinçer getirildi.

ESKİ BAŞKAN, BAKAN YARDIMCISI OLMUŞTU

Öte yandan Gelir İdaresinin önceki başkanı Bekir Bayrakdar, 16 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine getirilmişti.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıkurtulus3412:

Hayırlı olsun

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