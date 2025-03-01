Trump'ı kıskandıracak görüntüler! Zelenskiy, Beyaz Saray'daki kavga sonrası bambaşka karşılandı

Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy, dün ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği gergin görüşmenin ardından bugün İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

ZELENSKİY'E SICAK KARŞILAMA

Zelenskiy, yarın düzenlenecek Ukrayna konulu zirve öncesi İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü. Zelenskiy, Beyaz Saray'ın aksine burada oldukça sıcak bir şekilde karşılandı.

BİRBİRLERİNE SIKICA SARILDILAR

Starmer tarafından bizzat Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın önünde karşılanan Zelenskiy, ilk önce burada toplanan kalabalığı selamladı. Ardından ise iki liderin oldukça samimi bir biçimde birbirlerine sıkıca sarıldığı görüldü.

"BİRLEŞİK KRALLIK SİZE TAM DESTEK VERİYOR"

10 Numara'nın önünde kısa bir sohbet de gerçekleştiren iki liderden Starmer, Zelenskiy'e, "Az önce dışarıdaki coşkulu tezahüratlardan da duyduğunuz gibi, Birleşik Krallık size tam destek veriyor. Bu, İngiliz halkının sizin ve Ukrayna'nın yanında olduğunu göstermek için bir araya geldiğinin en açık kanıtı." dedi. Starmer ve Zelenskiy ardından ise basına kapalı gerçekleştirilecek bir görüşme yapmak üzere içeri geçti.

KRAL CHARLES İLE GÖRÜŞECEK

İngiliz basınına göre Zelenskiy, yarın da Kral Charles ile Norfolk'taki Sandringham Sarayı'nda görüşecek. Görüşme, İngiliz hükümetinin talebi üzerine düzenlenecek.

BAKAN FİDAN DA KATILACAK

Ardından ise Zelenskiy, çok sayıda Avrupalı liderin katılımıyla başkent Londra'da yapılacak Ukrayna konulu zirveye katılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen zirveye iştirak edecek.