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Trump'ı kıskandıracak görüntüler! Zelenskiy, Beyaz Saray'daki kavga sonrası bambaşka karşılandı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile dün Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği gergin görüşmenin ardından İngiltere'ye gitti. Başbakan Keir Starmer ile bir araya gelen Zelenskiy, burada oldukça sıcak bir şekilde karşılandı. İki lider, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın önünde samimi bir şekilde birbirlerine sarıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy, dün ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği gergin görüşmenin ardından bugün İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

Trump'ı kıskandıracak görüntüler! Zelenskiy, Beyaz Saray'daki kavga sonrası bambaşka karşılandı

ZELENSKİY'E SICAK KARŞILAMA

Zelenskiy, yarın düzenlenecek Ukrayna konulu zirve öncesi İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü. Zelenskiy, Beyaz Saray'ın aksine burada oldukça sıcak bir şekilde karşılandı.

Trump'ı kıskandıracak görüntüler! Zelenskiy, Beyaz Saray'daki kavga sonrası bambaşka karşılandı

BİRBİRLERİNE SIKICA SARILDILAR

Starmer tarafından bizzat Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın önünde karşılanan Zelenskiy, ilk önce burada toplanan kalabalığı selamladı. Ardından ise iki liderin oldukça samimi bir biçimde birbirlerine sıkıca sarıldığı görüldü.

Trump'ı kıskandıracak görüntüler! Zelenskiy, Beyaz Saray'daki kavga sonrası bambaşka karşılandı

"BİRLEŞİK KRALLIK SİZE TAM DESTEK VERİYOR"

10 Numara'nın önünde kısa bir sohbet de gerçekleştiren iki liderden Starmer, Zelenskiy'e, "Az önce dışarıdaki coşkulu tezahüratlardan da duyduğunuz gibi, Birleşik Krallık size tam destek veriyor. Bu, İngiliz halkının sizin ve Ukrayna'nın yanında olduğunu göstermek için bir araya geldiğinin en açık kanıtı." dedi. Starmer ve Zelenskiy ardından ise basına kapalı gerçekleştirilecek bir görüşme yapmak üzere içeri geçti.

Trump'ı kıskandıracak görüntüler! Zelenskiy, Beyaz Saray'daki kavga sonrası bambaşka karşılandı

KRAL CHARLES İLE GÖRÜŞECEK

İngiliz basınına göre Zelenskiy, yarın da Kral Charles ile Norfolk'taki Sandringham Sarayı'nda görüşecek. Görüşme, İngiliz hükümetinin talebi üzerine düzenlenecek.

Trump'ı kıskandıracak görüntüler! Zelenskiy, Beyaz Saray'daki kavga sonrası bambaşka karşılandı

BAKAN FİDAN DA KATILACAK

Ardından ise Zelenskiy, çok sayıda Avrupalı liderin katılımıyla başkent Londra'da yapılacak Ukrayna konulu zirveye katılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen zirveye iştirak edecek.

Trump'ı kıskandıracak görüntüler! Zelenskiy, Beyaz Saray'daki kavga sonrası bambaşka karşılandı
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıTheC:

İngiliz bu işleri 300 yıldır biliyor... ABD daha çok fırın ekmek yemesi lazım cowbow kafasıyla nereye varacaklar fazla değil 5 yıl içinde belli olur.

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Haber Yorumlarıcwkkhk8kkc:

iyi polis kotu polis

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Haber YorumlarıVEFA:

Gönlüm Ukrayna' dan yana, umarım kurtuluş mücadelesinde başarılı olur. Diktatör Putin Rusya'nın da Dünyanın da başına beladır. Bir Rusya'nın nüfusuna bir de Dünyada kapladığı alana bakın anlarsınız!

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Haber YorumlarıYakup Başaran:

İngiliz ile ABD nin ayrı devlet olduğunu düşünen var ise yanılıyordur..Demedi demeyin

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Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

ula zeko avrupaya sakın arkanı dönme

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Haber YorumlarıYusuf kahraman:

zelenskiy düşmüş kurtlar sofrasına kime yem olacak bekleyip göreceğiz

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Haber YorumlarıAli can:

Amerika uyandı geri çekiliyor Ruslar la Avrupalılar baş başa kaldı zUkrayna ya resmen Rusları siz durdurun kim ölmüş kim kalmış kimin umurunda yeter ki bize bir şey olmasın Türkiye tarafsızlığını korumalı Avrupa ya girmemeli yakında çarşı karışacak en iyisi uzak durmak

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