Eski eş dehşeti! İki çocuğunun annesini katledip son kurşunu kendine sıktı

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde dehşet verici bir olay meydana geldi. Doğan Yavuz (56), terzi olan eski eşi Aynur Ekici’yi (49) iş yerinde tabancayla vurarak katlettikten sonra aynı silahla kendi yaşamına son verdi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Yenimahalle ilçesine bağlı Batıkent semti Başkent Bulvarı’nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, terzilik yapan Aynur Ekici’nin iş yerine gelen boşandığı eşi Doğan Yavuz ile Ekici arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Doğan Yavuz, yanında getirdiği tabancayla Aynur Ekici'ye 3 el ateş etti. Yavuz, ardından aynı silahı başına dayayarak tetiği çekti.

KURŞUNLAR GÖĞSÜNE VE BACAĞINA İSABET ETTİ

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, göğsüne 2 ve bacağına 1 kurşun isabet eden Aynur Ekici ile Doğan Yavuz'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının çalışmalarının ardından iki eski eşin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2021 YILINDA BOŞANMIŞLARDI

Hayatını kaybeden Doğan Yavuz ile Aynur Ekici’nin ikisinin de terzilik mesleğiyle uğraştığı, 2 kız çocuklarının bulunduğu ve 2021 yılında yollarını ayırdıkları öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı