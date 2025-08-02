Türkiye'nin son hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı: Bizim için yenilgi

İstanbul'da düzenlenen Türkiye-İtalya- Libya İşbirliği Zirvesi, Yunanistan'da siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA), üçlü zirveyi Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğindeki hükümet için "diplomatik bir yenilgi" olarak değerlendirdi.

"SADECE İZLEMEKLE YETİNİYOR"

SYRIZA tarafından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'daki zirvenin Yunan dış politikası açısından "kuşatılmış ve yönsüz" bir tabloyu ortaya koyduğu belirtildi. Açıklamada, "Miçotakis hükümeti uluslararası gelişmeleri sadece izlemekle yetiniyor, birleştirici ulusal stratejiden yoksun bir şekilde hareket ediyor" denildi.

"YUNANİSTAN DIŞARDA KALDI"

Muhalefet, Başbakan Miçotakis'in geçtiğimiz Mayıs ayında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak, "Meloni ile birçok konuda anlaşmaya vardık" yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. SYRIZA, İtalya'nın savunma sanayisindeki Türk yatırımları ve Libya ile ilgili meselelerde doğrudan Türkiye ve Libya'daki geçici hükümetle istişarelerde bulunmasının, Yunanistan'ı gelişmelerin dışında bıraktığını ifade etti.

SYRIZA: TÜRKİYE'NİN GÜÇLENMESİNİ İZLİYOR

SYRIZA Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Rena Dourou da konuyu parlamentoya taşıdı. Dourou, Atina yönetiminin Türkiye'nin bölgede artan etkisini "pasif şekilde" izlediğini savundu. "Miçotakis hükümeti hiçbir şey talep etmiyor, art arda diplomatik yenilgiler yaşıyor. Türkiye'nin güçlenmesini ve Yunanistan'ın egemen haklarının sorgulanmasını sadece seyrediyor" ifadelerini kullandı.