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Türkiye Maarif Vakfı, Somali'de İftar Programı Düzenledi

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Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından Somali'nin başkenti Mogadişu'da iftar programı düzenlendi.

TMV'nin Somali'deki merkez kampüsünde düzenlenen iftar programına TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş, TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Nevzat Şimşek, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Somali yetkilileri, veliler ve birçok misafir katıldı.

Türkiye Maarif Vakfı, Somali'de İftar Programı Düzenledi

İftarda yaptığı konuşmada Akgün, TMV'nin dünya genelinde 52 ülkede okulu bulunduğunu ve neredeyse tüm okullarda benzer katılımlı iftar programları düzenlediklerini dile getirerek, Somali'de 2016'da faaliyete başlayan Maarif Okulları'nın, öğrencilerin kültür, dil ve geleneklerini koruyarak modernleşmelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

Akgün, "Biz modern dünyanın eğitiminin en iyisini sağlıyoruz ancak aynı zamanda öğrencilerimizin kendi kültürlerine bağlı kalmasını ve yabancılaşmadan modernleşmelerini istiyoruz. Afrika sorunlarını Afrika ile birlikte çözmek için bu okulları açıyoruz ve Somali gibi kardeş ve dost ülkelerin geleceğine birlikte yatırım yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye Maarif Vakfı, Somali'de İftar Programı Düzenledi

Büyükelçi Aktaş ise Türkiye'nin Somali halkına dokunmayı amaçladığını ve TMV'nin de faaliyetlerinde bu amaca hizmet ettiğini belirterek, "Amacımız, kalplere dokunmaktır. Kimi zaman Maarif Okullarının yaptığı bu iftar, kimi zaman da TİKA'nın açtığı bir kuyudan su sağlayarak bu amacı gerçekleştiriyoruz." dedi.

Mogadişu'da 2 kampüsüyle faaliyet gösteren, fen, sosyal bilimler, bilişim teknolojileri, yerel kültür, uluslararası bir dil ile başarılı bir şekilde Türkçe öğreten Somali Uluslararası Maarif Okulları, ülkenin kalkınmasına yönelik nitelikli insan kaynağı yetişmesine katkı sunuyor.

Türkiye Maarif Vakfı, Somali'de İftar Programı Düzenledi

Türkiye Maarif Vakfı, Somali'de İftar Programı Düzenledi

Kaynak: AA / Dünya

Türkiye Maarif Vakfı Birol Akgün Eğitim Dünya Haberler

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