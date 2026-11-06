Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde depremGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Akdeniz'de Muğla açıklarında pazartesi günü meydana gelen depremin ardından bir deprem daha yaşandı. AFAD, Datça açıklarındaki depremin büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu. Sarsıntı denizin 6,95 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Akdeniz'de Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
DATÇA AÇIKLARINDA DEPREM
Akdeniz'de son günlerde yaşanan depremlerin sayısı arttı. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 18.26'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin yerin 695 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti. Depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesinin Yazı bölgesine 266 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE SALLANMIŞTI
Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıkları, geçtiğimiz pazartesi günü de 5.1 büyüklüğünde depremle sallanmıştı. Deprem denizin 9.7 kilometre derinliğinde gerçekleşmişti.