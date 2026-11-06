Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti

Küçük Osman'ı canlandırdığı dönemde henüz beş yaşında bile olmayan Emir Berke Zincidi, yıllar sonra ekranlardaki annesi Ayça Bingöl ile yan yana geldi. İkilinin yeni fotoğrafı, aradan geçen yılların izlerini gözler önüne serdi.

KÜÇÜK OSMAN İLE CEMİLE YILLAR SONRA YAN YANA

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Öyle Bir Geçer Zaman Ki, bu kez oyuncularının yıllar sonraki buluşmasıyla yeniden hatırlandı. Dizide Cemile karakterine hayat veren Ayça Bingöl ile küçük oğlu Osman'ı canlandıran Emir Berke Zincidi, uzun bir aranın ardından aynı fotoğraf karesinde yer aldı. İkilinin birlikte verdiği pozda en dikkat çekici ayrıntı, çocuk oyuncu olarak hafızalara kazınan Zincidi'nin değişimi oldu. Bir zamanlar annesine sarılarak ağladığı sahnelerle izleyicileri duygulandıran Küçük Osman, artık 21 yaşında bir genç. Ayça Bingöl ise eski rol arkadaşıyla verdiği fotoğrafta gülümsemesiyle dikkat çekti.

BİR ZAMANLAR TÜRKİYE'NİN KÜÇÜK OSMAN'IYDI

14 Eylül 2010'da Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Öyle Bir Geçer Zaman Ki, 2013 yazına kadar izleyiciyle buluştu. Üç sezon boyunca toplam 120 bölüm yayınlanan dizi, 1960'lı yılların İstanbul'unda yaşanan bir aile dramını konu alıyordu. Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Ali Kaptan'ın başka bir kadın için ailesini terk etmesiyle başlayan olaylar, Ayça Bingöl'ün hayat verdiği Cemile ve çocuklarının mücadelesini ekranlara taşıdı. Ailenin en küçük çocuğu Osman ise dizinin en sevilen karakterlerinden biri haline geldi. Henüz beş yaşına basmadan kamera karşısına geçen Emir Berke Zincidi, özellikle duygusal sahnelerdeki performansıyla izleyicilerin hafızasında yer edindi. Küçük Osman karakteri, Zincidi'nin oyunculuk kariyerindeki en önemli çıkışlarından biri oldu.

SON HALİNİ GÖRENLER DEĞİŞİMİNE ŞAŞIRDI

4 Ekim 2005 doğumlu olan Emir Berke Zincidi, geçtiğimiz ay 21 yaşını doldurdu. Yıllar önce küçük bir çocuk olarak izleyicilerin karşısına çıkan oyuncu, son fotoğrafında oldukça farklı bir görünüm sergiledi. Siyah ceketi, zincir kolyesi ve dağınık saçlarıyla objektif karşısına geçen Zincidi'nin yeni görüntüsü, dizideki çocukluk haliyle arasındaki büyük değişimi ortaya koydu.