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Bolu Valiliği 5-20 santimetre kar beklenen kentte vatandaşları uyardı

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Bolu Valiliği 5-20 santimetre kar beklenen kentte vatandaşları uyardı
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Bolu Valiliği, 7 Kasım 2026'dan 8 Kasım 2026'ya kadar kentte kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışına karşı vatandaşları uyardı. Yağışların 5-20 santimetre kar örtüsü oluşturabileceği, ulaşımda aksamalar, heyelan, sel, su baskını ve buzlanma yaşanabileceği belirtildi.

Bolu Valiliği, yarın başlayarak pazar gününe kadar kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışına karşı vatandaşları uyardı.

Valilik, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmeleri doğrultusunda kent genelini ilgilendiren meteorolojik uyarı yayımladı. Yapılan açıklamaya göre, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 03.00'ten itibaren başlaması beklenen yağışların, yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların 5 ila 20 santimetre arasında kar örtüsü oluşturabileceği belirtildi. Meteorolojik uyarının 8 Kasım 2026 Pazar günü saat 06.00'ya kadar geçerli olacağı bildirildi. Valilik tarafından yapılan uyarıda, kuvvetli yağışla birlikte ulaşımda aksamalar, heyelan, sel ve su baskını, buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceğine dikkat çekildi. Vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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