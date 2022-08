İsrail- Filistin arasındaki gerilim artınca devreye Türkiye girdi: Saldırılar acilen durdurulmalı

Ülkedeki her seçim öncesinde Gazze'ye yönelik baskısını artıran İsrail, yine aynı yöntemi izliyor. İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 5 Ağustos'ta başladığı saldırılarında aralarında 6 çocuk ve 2 kadının da bulunduğu 32 kişi hayatını kaybederken, 1 Kasım'da erken seçime hazırlanan İsrail'in gündeminde "Gazze'deki çatışma" merkeze yerleşti.

TÜRKİYE'DEN TEPKİ

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da saldırılar nedeniyle İsrail'e tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yayınlanan açıklamada, "İsrail Hükümeti'ne Haremi Şerif'in maneviyatına zarar verilmemesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz. İsrail'in halen devam etmekte olarak sivillere yönelik saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Mescidi Aksa'daki statükonun açık bir ihlalini teşkil eden söz konusu tahrikkar eylemler bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracaktır" ifadelerine yer verildi.

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Açıklamada, şunlar kaydedildi: " İsrail'in, 5 Ağustos günü Gazze'ye yönelik başlattığı ve çocuklar dahil çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırılarına ilaveten bugün, İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından İsrail polisinin koruması altındaki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlendiği öğrenilmiştir. İsrail'in halen devam etmekte olan sivillere yönelik saldırılarını ve Mescid-i Aksa'da ibadet girişimlerinde bulunulmasını şiddetle kınıyoruz."

"BU TÜR EYLEMLERE İZİN VERİLMEMELİ"

"Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa'daki statükonun açık bir ihlalini teşkil eden söz konusu tahrikkar eylemlerin, bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracağı vurgulandı" ifadesi kullanılan açıklamada, İsrail hükümetine yönelik Harem-i Şerif'in statü ve maneviyatını hedef alan bu tür eylemlere izin verilmemesi yönündeki çağrının yinelendiği belirtildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları bugün de devam etmiş, aralarında İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir'in de yer aldığı 2 bin 201 fanatik Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

BÖLGEDEKİ GERİLİM TIRMANMAYA DEVAM EDİYOR

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İslami Cihad yöneticisi Bessam Saadi'yi yaralayarak gözaltına almasıyla bölgede gerilim tırmandı.

Bunun ardından İsrail yönetimi ve güvenlik birimleri, İslami Cihad'ın misilleme yapabileceği gerekçesiyle Gazze çevresindeki bölgeleri sivil ulaşıma kapattı. İsrail'in kontrolündeki, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı da kapatıldı.

GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ BİRLİKLERİ ZİYARET ETTİ

İsrail ordusu bunun ardından ülkenin güneyine takviye birlikler göndermeye başladı. İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi, perşembe günü, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresindeki birlikleri ziyaret etti, "gerilimin tırmanma" ihtimaline karşı hazırlıkların artırılması talimatı verdi.

Bölgedeki "istihbarat ve operasyonel durum hakkında bilgi alan ayrıca sınıra getirilen zırhlı ve topçu birliklerini inceleyen" Kohavi'nin "bölgede gerilimin tırmanma ihtimaline karşı olası senaryolara hazırlanma emri verdiği ve muhtemel saldırı hazırlıklarını onayladığı" kaydedildi. İsrail basınında, Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi arabulucuların çatışma başlamadan gerilimin düşürülmesi için girişimlerde bulunduğu yönünde haberler yer aldı.

"MİSİLLEME HAZIRLIĞI VAR" DİYEREK SALDIRILARA BAŞLADILAR

İsrail, cuma akşamına doğru Gazze'deki İslami Cihad'ın saldırı hazırlığında olduğunu gerekçe göstererek Gazze saldırısını başlattı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne üçüncü gününde devam eden saldırılarında ölü sayısının 32'ye, yaralı sayısının 275'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

4 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ, 19 KİŞİ YARALANDI

İsrail ordusu, İslami Cihad'ın önde gelen liderlerinden Cabir et-Teysiri'yi düzenlediği hava saldırısıyla öldürdüğünü açıkladı. Ordu bunun ardından hava ve karadan Gazze içindeki noktaları, İslami Cihad'a ait "roket rampaları, mühimmat depoları, saldırı hazırlığındaki gruplar" olduğu gerekçesiyle vurmaya başladı.

Saldırıların birinci gününde Gazze içinde 5 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu toplam 4 Filistinli hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, Teysiri'nin öldürülmesine karşılık cuma akşamı İsrail'e doğru bir dizi roket attığını açıkladı.

15 FİLİSTİNLİ DEFNEDİLDİ

Saldırılarda hayatını kaybeden 7 Filistinli, Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Beyt Lahya kabristanında toprağa verildi. Gazze'nin güneyinde ise 8 Filistinlinin naaşı, Bedr Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Refah kabristanına defnedildi.

25 BİN YEDEK ASKER GÖREVE ÇAĞRILDI

İsrail'in Gazze saldırıları ve Gazze'den roketlerle verilen karşılık devam ederken İsrail, 25 bin yedek askeri göreve çağırdı.

İsrail, cumartesi günü de Gazze içinde İslami Cihad'a ait askeri noktalar olduğu gerekçesiyle birçok yeri karadan ve havadan vurdu. Gazze'den atılan roketlerden bazıları Gazze Şeridi yakınlarındaki Sderot kenti, Eşkol beldesi ve sahil şeridindeki Askalan (Aşkelon) kentine düştü. Eşkol beldesinde bir ahıra düşen roketten bir sivil ve iki asker hafif yaralandı. Geri kalan noktalarda düşen roketler hasara yol açtı.

REUTERS: ATEŞKES SAĞLANDI

Bu olaylarınardından yeni bir gelişme daha yaşandı. İddiaya göre İsrail ordusunun 3 gündür devam eden saldırılarının son bulmasına bir adım kaldı. İngiliz haber ajansı Reuters, Filistin ve İsrail arasında Gazze'de; saat 20.00'de başlayacak şekilde ateşkesin sağlandığını duyurdu.

"İSRAİL ATEŞKESİ KABUL ETTİ"

Görüşmelerde aktif rol oynayan Mısırlı bir güvenlik kaynağı, İsrail'in; bu akşamdan itibaren Gazze'de ateşkesi uygulamayı kabul ettiğini söyledi. Filistinli yetkililer ise; ateşkesin yakın olduğunu kaydetti. Ateşkesin önümüzdeki saatlerde resmi olarak da açıklanması bekleniyor.