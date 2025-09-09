Türkiye'den İsrail'e tepki: Alçakça saldırı karşısında Katar'ın yanındayız

İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki ateşkes önerisini görüşen Hamas'ın liderlerine yönelik saldırı düzenledi. Saldırıda, Hamas müzakere heyetinin görüşme için bulunduğu bina hedef alındı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: SALDIRIYI LANETLİYORUZ

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in söz konusu saldırısına en sert şekilde tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: " İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik düzenlediği saldırıyı lanetliyoruz. Ateşkes müzakereleri devam ederken Hamas müzakere heyetinin hedef alınması, İsrail'in barışa ulaşmayı değil, savaşı sürdürmeyi amaçladığını göstermektedir.

"ALÇAKÇA SALDIRI KARŞISINDA KATAR'IN YANINDAYIZ"

Bu saldırıyla beraber, İsrail'in bölgede hedef aldığı ülkeler listesine ateşkes müzakerelerine arabuluculuk yapan Katar da eklenmiştir. Bu durum, İsrail'in bölgedeki yayılmacı siyasetinin ve terörizmi bir devlet politikası olarak benimsediğinin açık bir kanıtıdır. Egemenliğini ve güvenliğini hedef alan bu alçakça saldırı karşısında Katar'ın yanında yer almaktayız.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Uluslararası topluma İsrail'in Filistin'de ve bölgede devam eden saldırganlığının durdurulması için baskı yapılması yönündeki çağrımızı bir kez daha yineliyoruz."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: SALDIRI BARBARCA BİR TERÖR EYLEMİDİR

Öte yandan saldırıya AK Parti cephesinden de bir tepki geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İsrail'in Katar'da gerçekleştirdiği saldırı barbarca bir terör eylemidir. Bu barbarca saldırı, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. İsrail bu terör eylemiyle barış için arabuluculuğa ve ateşkese düşman olduğunu bir kere daha göstermiştir.

"İSRAİL, BARIŞ İSTEYEN TÜM ÜLKELERİ HEDEF ALMIŞTIR"

Dost ve kardeş Katar'ın güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı lanetliyoruz. İsrail'in Katar topraklarında Hamas müzakere heyetini hedef alması, barış ve ateşkes çağrısı yapan tüm ülkelerin hedef alınması demektir. Hamas heyetine müzakere çağrısı yapıp, ardından hedef almak, barbarca terör eylemidir. İsrail, barış isteyen tüm ülkeleri hedef almıştır." ifadelerini kullandı.