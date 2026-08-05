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Sosyal medya kavgası can aldı! Dehşet anları kamerada

Sosyal medya kavgası can aldı! Dehşet anları kamerada Haber Videosunu İzle
Sosyal medya kavgası can aldı! Dehşet anları kamerada
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İstanbul Fatih'te, iki grubun arasında sosyal medya üzerinde bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma sokağa taştı. İddiaya göre barışmak için buluşan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 19 yaşındaki Ali Anzo hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alınırken kavga anları kameraya yansıdı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde barışmak için buluşan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alınırken, kavga anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

BARIŞMAK İÇİN BULUŞMUŞLARDI

Olay, önceki gece saat 02.30 sıralarında Fatih ilçesi Yedikule Mahallesi İmam Hüseyin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grubun arasında sosyal medya üzerinde bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmanın ardından taraflar buluşmak üzere sözleşti.

SOSYAL MEDYA KAVGASI CAN ALDI

Barışmak üzere buluşan taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada Ali Anzo ile Ali Hilal bıçakla yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Ağır yaralanan Ali Anzo, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Hilal'in ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili 8 kişinin gözaltına alındığı, kavgayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. 

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan kavga anlarına ilişkin güvenlik görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde tarafların sokağın ortasında buluştuğu bir süre konuştuğu ardından da kavga ettikleri anlar yer aldı. Bıçaklanan gencin yere düştüğü anlar da görüntülere yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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