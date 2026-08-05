Beyin kanaması geçirip hastaneden kaçtı: Bakın nerede bulundu
Eskişehir’de yürürken düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastaneden tetkik sonuçlarını beklemeden ayrılan şahsın beyin kanaması geçirdiği belirlendi.
Eskişehir'de yürürken düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastaneden tetkik sonuçlarını beklemeden ayrılan şahsın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. İkametinde hafıza kaybı yaşamış halde bulunan şahıs, ekiplerce tekrar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
SONUÇLARI BEKLEMEDEN AYRILDI, BEYİN KANAMASI ÇIKTI
Olay, dün gece Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde yürüdüğü esnada düşerek yaralanan S.Ş. isimli erkek şahıs, olay yerine sevk edilen ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisi sırasında tetkik sonuçlarını beklemeden hastaneden ayrılan S.Ş.'nin, çıkan sonuçlarında beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.
HAFIZASINI KAYBETTİ
Hastanede yapılan aramalarda şahsa ulaşılamaması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Ekipler, şahsın İstiklal Mahallesi Selim Sokak'taki ikamet adresine polis ve sağlık ekibi yönlendirdi. Adresinde hafıza kaybı yaşadığı belirlenen S.Ş., ambulansla yeniden Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralı şahsın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.