Türkiye'deki seçimler dünya basınında

Dün ülkemizde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde sonuçlar büyük oranda belli oldu. Sonuçlar, ülkemizde olduğu gibi dünya basınında da büyük yankı uyandırdı.

Büyük katılımın olduğu Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri tüm dünyada ilgiyle takip edildi. Uluslararası haber ajansları gelişmeleri anbean paylaştı.

BALKON KONUŞMASINA DEĞİNDİLER

Amerikan yayın organı The Washington Post, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmasına değindi. Erdoğan ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki yarışın başabaş geçtiği belirtildi.

2. TUR İŞARET EDİLDİ

The New York Times da Erdoğan'ın açıklamalarını öne çıkardı. Cumhurbaşkanının ikinci turda yarışmak için hazır olduğu kaydedildi. CNN International, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına geniş yer verdi. CNN, "Türkiye'nin kritik seçimi 2. tura gidiyor" manşetini attı.

DEPRM BÖLGESİNDEKİ DURUMA VURGU YAPILDI

İngiliz basını da seçimi yakından takip etti. BBC, "Çekişmeli bir yarışın ardından Türkiye muhtemelen seçimde ikinci tura gidiyor." başlığını attı. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı yarışının ilk turda bitmesi için yeterli oyu alamadığına vurgu yapıldı. Ayrıca, Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın deprem bölgesinde elde ettiği başarı mercek altına alındı.

REKOR KATILIMA İŞARET EDİLDİ

Seçimler, The Guardian'da canlı güncellemelerle takip edildi. Seçmenlerin rekor katılımına değinildi ve Erdoğan'ın balkon konuşmasındaki "Açık ara lideriz" sözlerine yer verildi. Financial Times "Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı için kıyasıya yarıştı" başlığını yazdı. İki adayın da ilk turda cumhurbaşkanlığı seçiminde ipi göğüslemek için yüzde 50'lik oy oranını geçemediği vurgulandı.

ÇİN VE JAPONYA BASINI

Çin haber ajansı Xinhua, seçimlerle ilgili haberinde, "Oyların yüzde 93'ünün sayıldığı Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması muhtemel" başlığını kullandı. Haberde oy sayımının devam ettiği, adaylardan hiçbirinin henüz seçilmek için gerekli yüzde 50 oy çoğunluğunu sağlayamadığı belirtildi.

Merkezi Hong Kong'da bulunan South China Morning Post gazetesi ise seçimlerle ilgili haberini, "Türkiye, Erdoğan'ın önde götürdüğü seçimde tarihi ikinci tura hazırlanıyor" başlığıyla verdi. Haberde, "Türkiye'nin en uzun süre görev yapan lideri Erdoğan, rakibi Kılıçdaroğlu ile başa baş seçim mücadelesine kilitlenmiş durumda." ifadesi kullanıldı. Gazete, haberinde, seçim sonuçlarının, Türkiye'nin 100 yıllık tarihinde ilk kez ikinci tur seçime gideceğine işaret ettiğini belirtti.

Seçimler, Japonya basınında da geniş yankı buldu. Devlet televizyonu ve kamu yayıncısı NHK'nin internet sitesinin ana sayfasında yer verilen haberde, "Hem görevdeki hem de muhalefet adayı çoğunluğa ulaşamadı, ikinci tura kaldı" ifadeleri kullanıldı. Haberde, Japonya'nın yerel saati 11.00 itibarıyla Anadolu Ajansının açıkladığı oy sayım oranına yer veren NHK, söz konusu sonuç itibarıyla her iki liderin 28 Mayıs'ta yeniden yarışacağını aktardı.

Japon haber ajansı JIJI de "Görevdeki Erdoğan önde" başlığıyla verdiği haberinde, "İktidar koalisyonunun meclis çoğunluğuna ulaştığını ancak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığı" vurgulandı.

Nikkei Asia ise "Türkiye ikinci turla karşı karşıya. Erdoğan önde" başlıklı haberde hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de muhalefetin adayı Kılıçdaroğlu'nun yüzde 50 barajını aşamadığı belirtildi.

Ulusal gazete Yomiuri Shimbun'un, "Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turda" başlığını kullandığı haberde, oyların yeniden sayım taleplerinin, muhtemel sonucun açıklanmasını önemli ölçüde geciktirdiği iddia edildi.