Trump'ın Gazze planına karşı ilk itirazlar yükseldi! Bazı şartları var

Trump'ın Gazze planına karşı ilk itirazlar yükseldi! Bazı şartları var
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı 20 maddelik Gazze planına karşı bazı ülkeler ve Filistinli gruplardan itiraz sesleri yükseldi. Filistin İslami Cihad örgütü bazı garantiler isterken, Mısır ve Katar da planda çok fazla boşluk olduğunu söyledi. Ne yanıt vereceği merakla beklenen Hamas'ın üst düzey bir yetkilisi ise planı büyük olasılıkla reddedeceklerini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıkladığı 20 maddelik Gazze planına karşı itiraz sesleri yükselmeye başladı.

İSLAMİ CİHAD GARANTİLER İSTEDİ

Filistin İslami Cihad (PIJ) Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed el-Hindi, El Arabiya'ya yaptığı açıklamada, Trump'ın Gazze planı için, garantiler istedi. El-Hindi, planının direnişi suç sayma ve Filistin Ulusal Kurtuluş projesini baltalamayı amaçladığını söyledi.

Filistin İslami Cihad Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed el-Hindi

"Saldırganlığın sona ermesi ve işgalcilerin geri çekilmesi için yazılı bir garanti ve takvim istiyoruz" diyen El-Hindi, "Arap ve İslam dünyasının Trump planını kabul etmesi, Netanyahu'nun değişiklik tekliflerinden önceki belgeye dayanıyor" diye konuştu. El-Hindi, "Trump planı değiştirilmezse başarısız olacak" vurgusunu da yaptı.

MISIR'DAN AÇIKLAMA: ÇOK FAZLA BOŞLUK VAR

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati, plan ile ilgili yaptığı açıklamada, "Trump'ın Gazze Planı, özellikle yönetim ve güvenlik düzenlemeleri konularında çok fazla mazükereye ihtiyaç duyuyor. Planla ilgili doldurulması gereken çok fazla boşluk var. Hamas ile şu anda temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati

KATAR: BAZI KONULAR AÇIKLIK VE MÜZAKERE GEREKTİRİYOR

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planında bazı konuların "açıklığa kavuşturulması ve müzakere edilmesi gerektiğini" belirtti. "Planın detayları ve uygulanma şekli üzerinde tartışılması gerekiyor." diyen Al Sani, herkes tarafından planın yapıcı şekilde ele alınmasını ve savaşın sona erdirilmesi fırsatının değerlendirilmesini umduklarını söyledi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani

KOLOMBİYA CUMHURBAŞKANI PETRO: BU, HALKIN AÇLIKTAN ÖLMÜŞ OLDUĞU BİR BARIŞ PLANI

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise Trump'ın planına açıkça tepki gösterdi. Petro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer verdi: "Trump'ın barış önerisi için bir an sevindim. Gazze halkının yemek yiyebilmesini başlangıç olarak koyduğunu düşündüm ama öyle değil. Bu, halkın açlıktan ölmüş olduğu bir barış planı. İsrail, uluslararası sularda hayatı savunan genç İsveçli Gretha'yı ve arkadaşlarını tutukluyor. Oysa onların tek amacı, açlıktan ölmesi istenen halka yiyecek ulaştırmaktı. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, burada küresel ölçekteki iki yüzlülüğünü gösteriyor. Neden çünkü o bir dünya suçlusu ve yakalanmalı. Bu barış planı sahte çıktı, çünkü açlıktan ölen bir halk üzerinden başlıyor."

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro

HAMAS'IN YANITI BEKLENİYOR

Öte yandan Hamas'ın Trump'ın sunduğu Gazze planına vereceği yanıt ise hala bekleniyor. AFP'nin haberinde yer alan Filistinli kaynaklara göre Hamas, özellikle silahsızlanma şartına karşı çıkarak planın bu haliyle kabul edilemeyeceğini bildirdi. Grup, liderlerinin hem Filistin içinde hem de dışında hedef alınmaması için uluslararası güvence ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesini istiyor.

Trump'ın Gazze planına karşı ilk itirazlar yükseldi! Bazı şartları var

BBC'deki bir başka habere göre, Hamas'ın üst düzey bir yetkilisi, 20 maddelik barış planını büyük olasılıkla reddedeceklerini söyledi. İngiliz kamu yayın kuruluşu, 1 Ekim tarihli haberinde, söz konusu yetkilinin söz konusu planın "İsrail'in çıkarlarına hizmet ettiğini" ve "Filistin halkının çıkarlarını göz ardı ettiğini" söylediğini aktardı. Yetkili, Hamas'ın silahsızlanmayı ve teslim olmayı reddettiğini de sözlerine ekledi.

DOHA'DA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Hamas heyeti, Katar'ın başkenti Doha'da Türkiye, Mısır ve Katar'dan yetkililerle temaslarını sürdürüyor. Kaynaklar, grubun ABD'nin önerisine resmi yanıt vermek için iki ila üç gün daha ihtiyaç duyabileceğini belirtiyor.

Trump'ın Gazze Planı

İSRAİL ORDUSU GAZZE'DE BASKIYI ARTIRDI

İsrail Savunma Savunma Bakanı Yisrael Katz ise konuyta ilişkin yaptığı resmi açıklamasında, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ni ikiye böldüğünü ve Gazze şehrini kuşattığını belirterek, şehirde kalanların "terörist ve terör destekçisi" olduğunu söyledi.

"Gazze kentinde yaşayanları kaçmaları için son kez uyarıyoruz" diyen Katz, açıklamasına şu şekilde devam etti: "Bu, güneye gitmek isteyen Gazze sakinleri için son fırsattır. Böylece Hamas'lılar, Gazze Şehri'nde IDF'nin tam güçle devam eden faaliyetleri karşısında yalnız bırakılacak."

TÜRKİYE PLANA DESTEK MESAJI VERMİŞTİ

ABD Başkanı Trump'ın 20 maddelik Gazze planını açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaparak, barış çabalarının desteklendiğini belirtmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında, "Gazze'de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Sayın Trump'ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum. Tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak biz de sürece katkı vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verilmişti.

Trump'ın Gazze planına karşı ilk itirazlar yükseldi! Bazı şartları var

NE OLMUŞTU?

Beyaz Saray, 29 Eylül'de, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı. Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti. Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı. Katar ve Mısır ise Trump'ın Gazze planını Hamas'a iletmişti.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
500
Marmara'da 5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da büyük panik yaşandı

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul'da vatandaşlar sokağa döküldü
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımının borcuna bakın

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulübün şimdiki hali içler acısı
