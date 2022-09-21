Trans birey dans gösterisi sırasında bir anda yere yığıldı, acı gerçek çok geçmeden anlaşıldı

25 yaşındaki trans birey Valencia Prime, ABD'nin Philadelphia kentindeki Tabu barda 'Prime Time' şovunu yaparken bir anda yere yığıldı. Yetkililer dansçının doğal nedenlerden dolayı öldüğünü belirtti.

"Philadelphia'nın Büyük Beden Dans Diva'sı" olarak bilinenValencia Prime trajik bir şekilde öldü. 12 Eylül'de Tabu isimli eğlence mekanında sahneye çıkan Valencia Prime bir anda yere yığıldı. Barda bulunanlar genç dansçının yardımına koştu. Prime'dan tepki alamayınca durum acil servise bildirildi.

KALP, ŞEKER, OBEZİTE

Sağlık görevlileri onu, hızla Jefferson Hastanesine ulaştırdı ancak Prime ne yazık ki hayata tutunamadı. Tıbbi muayeneler, ölümünün doğal nedenlerden kaynaklandığını söylediler. Kendisine "Philadelphia'nın Büyük Beden Dans Diva'sı" adını veren yıldızın, kalp hastalığı, obezite ve şeker hastalığından vefat ettiği bildirildi.

TAZİYE MESAJI YAYINLADILAR

Olayın ardından taziye mesajı yayınlayan mekan sahipleri, drag queen'e bir saygı duruşunda bulundu ve şunları söyledi: "Performans camiasında çok parlak ve yükselen bir yıldızın ve her zaman hayat ve pozitiflik dolu bir kişinin kaybının yasını tutuyoruz. Valencia Prime'a veda ediyoruz ama sahneye getirdiğin ışığı unutmayacağız."

ANNENİN SÖZLERİ YÜREK BURKTU

Prime'ın annesi Christiana Marcus-McRae Facebook'ta şunları yazdı: "Yirmi beş yıl önce 2. çocuğumu doğurdum ve bugün cenaze düzenlemeleri yapıyorum."