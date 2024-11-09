Tesisatçıya ait kimyasal yüklü araç infilak etti: Ortalık savaş alanına döndü

New York'un Queens bölgesinde sakin bir sokakta, bir tesisatçıya ait araç patladı. İtfaiye yetkililerine göre, patlama birçok ev ve araçta hasara yol açtı.

Cuma sabahı saat 06:45 civarında South Ozone Park'taki 133. Sokak'ta park halindeki Infiniti QX56 model araç, parlak turuncu alevlerle patlarken görüntülendi. Şaşkın mahalle sakinleri, önce araçta havai fişek olduğunu düşünerek art arda gelen patlamaları izledi.

İtfaiye Başkan Yardımcısı George Healy, patlamanın aslında iş aracında bulunan basınçlı gaz tüplerinden kaynaklandığını açıkladı. Araçta bulunan lityum iyon bataryalar da tehlikeli madde ekibi tarafından güvenli bir şekilde etkisiz hale getirildi.

Tamamen yanan aracın yanı sıra, en az altı evin camları kırıldı ve yakında park halinde bulunan beş araç hasar gördü. Olayda yaralanan olmadı.

Aracın sahibi Dinell Harricharan, patlama sırasında Long Island'daki evindeydi. Tesisatçılık işinde kullandığı aracını bir gece önce kardeşinin evinin önüne park ettiğini söyleyen Harricharan, "Bu araç bizim geçim kaynağımızdı. Şimdi her şeye yeniden başlamak zorundayız" dedi. Sigorta şirketinin hasarı karşılamayacağını da öğrenen Harricharan'ın aracıyla ilgili soruşturma, İtfaiye ve Polis Departmanı tarafından sürdürülüyor.