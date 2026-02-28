Tahran'da peş peşe patlamalar! İşte ilk görüntüler
İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılarda Tahran vuruldu. Başkentin 3 ayrı noktasında patlama sesleri duyulurken ilk gelen görüntülerde şehrin kalbinden dumanlar yükseldiği görüldü.
- İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a karşı 'önleyici savaş' başlattığını duyurdu.
- İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuldu ve üniversite caddesi ile Cumhuri bölgesine füze isabet etti.
- İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülke çapında olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a karşı 'önleyici savaş' başlattığını duyurdu. İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuldu. Katz, İsrail'e yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarının yakın zamanda beklendiğini belirtti.
Katz'ın açıklamasının ardından 3 patlama sesi duyulan Tahran'da üniversite caddesi ve Cumhuri bölgesine birkaç füze isabet etti. İsrail basının saldırılarda Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin vurulduğunu iddia etti.
İSRAİL'DE OHAL İLAN EDİLDİ
Savunma Bakanı Katz, ülke çapında olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Halkı, İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uymaya ve korunaklı alanlarda kalmaya çağırdı.
"OPERASYON ABD İLE ORTAK YAPILIYOR"
İsrail basını "Operasyon ABD ile ortak yapılıyor. İran'ın Dini Lideri Hamaney'in evinin yakını vuruldu" bilgisini paylaştı.