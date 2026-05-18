Fenerbahçe yeni Arda Güler'ini buldu

Fenerbahçe, “Yeni Arda Güler” olarak gösterilen 16 yaşındaki Volkan Mutlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

  • Fenerbahçe, 16 yaşındaki Volkan Mutlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
  • Volkan Mutlu, oyun stili nedeniyle 'Yeni Arda Güler' olarak gösteriliyor.
  • Volkan Mutlu, Finlandiya U17 Milli Takımı'nda forma giyiyor ve Türk Milli Takımı için çalışmalar başladı.

Fenerbahçe, geleceğe yönelik dikkat çeken bir transfer hamlesine imza attı. Sarı-lacivertli ekip, “Yeni Arda Güler” olarak gösterilen Volkan Mutlu ile sözleşme imzaladı.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Fenerbahçe, Finlandiya ekibi KuPS Kuopion forması giyen 16 yaşındaki Volkan Mutlu’yla anlaşma sağladı. Genç futbolcunun sarı-lacivertlilerle yaptığı 5 yıllık sözleşmenin 18 yaşına girmesiyle birlikte yürürlüğe gireceği belirtildi.

“YENİ ARDA GÜLER” BENZETMESİ

Türk asıllı Finlandiya vatandaşı olan Volkan Mutlu’nun oyun stili nedeniyle “Yeni Arda Güler” olarak gösterildiği ifade edildi. 10 numara pozisyonunda görev yapan genç yıldız adayının özellikle teknik kapasitesi ve sol ayağıyla dikkat çektiği belirtildi.

TÜRK MİLLİ TAKIMI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Finlandiya U17 Milli Takımı’nda forma giyen Volkan Mutlu için Türkiye cephesinin de devreye girdiği öğrenildi. Genç futbolcunun Türk Milli Takımı’nı tercih etmesi adına çalışmaların başladığı aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Ocak 2026’da KuPS U18 takımından kulübün ikinci takımına yükselen Volkan Mutlu, bu sezon çıktığı 9 resmi maçta 2 gol katkısı verdi. Fenerbahçe yönetiminin genç futbolcuyu uzun vadeli proje olarak gördüğü öğrenildi.

Alper Kızıltepe
