Çağla Tuğaltay cinayetinde fethi kabir incelemesinde mezarı açılan ilk isim komşuları oldu
Şişli’de 2000 yılında öldürülen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Tuğaltay ailesinin talebi üzerine, o dönemde bölgede yaşadığı belirlenen ve hayatını kaybeden 4 kişi hakkında “fethi kabir” işlemi başlatıldı. Soruşturma kapsamında mezarı açılan ilk kişinin Lütfi Şerbetçi olduğu öğrenilirken, elde edilecek bulguların dosya kapsamında değerlendirileceği bildirildi.
- Çağla Tuğaltay cinayeti soruşturmasında, dönemde apartman çevresinde yaşayan ve hayatını kaybeden 4 kişi hakkında fethi kabir talebinde bulunuldu.
- Mezarı açılan ilk kişi, ailenin evinin yakınındaki gecekonduda yaşayan Lütfi Şerbetçi oldu.
- Lütfi Şerbetçi 2023'te öldü, kimsesizler mezarlığına 376 numaralı mezara defnedildi.
Çağla Tuğaltay cinayetine ilişkin 26 yıldır sürdürülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul Şişli’de 2000 yılında vahşice öldürülen lise öğrencisinin dosyasında, o dönem apartman çevresinde yaşayan ve hayatını kaybeden 4 kişi hakkında “fethi kabir” talebinde bulunuldu. İlk olarak mezarı açılan kişinin ise Lütfi Şerbetçi olduğu öğrenildi.
26 YILLIK CİNAYETTE YENİ ADIM
Şişli Fulya’da 5 Haziran 2000 tarihinde okuldan evine dönen Çağla Tuğaltay, apartman girişinde boğazı kesilerek öldürülmüştü. Türkiye’nin uzun yıllardır çözülemeyen cinayet dosyaları arasında yer alan olayla ilgili soruşturma yeniden hareket kazandı.
AİLENİN TALEBİ ÜZERİNE MEZARI AÇILDI
Tuğaltay ailesinin başvurusu üzerine, olay döneminde çevrede yaşayan ve sonradan hayatını kaybettiği belirlenen 4 kişi hakkında “fethi kabir” işlemi talep edildi. Mezarı açılan ilk kişinin, ailenin evinin yakınındaki gecekonduda yaşayan Lütfi Şerbetçi olduğu belirtildi.
KİMSESİZLER MEZARLIĞINA DEFNEDİLİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Yetkililer tarafından yapılan incelemede, Lütfi Şerbetçi’nin 2023 yılında hayatını kaybettiği ve kimsesizler mezarlığına defnedildiği öğrenildi. Mezarda isim ve soyisim bulunmadığı, yalnızca 376 numaralı mezar kaydının yer aldığı ifade edildi.
Fethi kabir işlemi sırasında olay yerinde Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kriminal polisler, adli tıp uzmanları ve savcının hazır bulunduğu öğrenildi. Mezardan alınan örneklerin soruşturma kapsamında detaylı şekilde inceleneceği belirtildi.
SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR
Aradan geçen yıllara rağmen çözülemeyen Çağla Tuğaltay cinayetinde savcılık ve emniyet birimlerinin çalışmaları sürerken, dosyada yeni delil ve bulguların araştırıldığı öğrenildi.