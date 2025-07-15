Suriye'de çatışmalar bir kente daha sıçradı! Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda ilinde Dürziler ile Bedevi Arap aşiretleri arasında çatışmalar sürerken ölü sayısı giderek artıyor.

Dürzi güçlerin, bölgeye sevk edilen Suriye ordusuna saldırısında 18 asker hayatını kaybederken Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne (SOHR) göre çatışmalarda en az 99 kişi hayatını kaybetti.

9 ASKER REHİN ALINDI, ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Devlete ait Suriye Haber Kanalı'na bilgi veren bir Suriye Savunma Bakanlığı kaynağı, Süveyda'da gruplar arasındaki çatışmaları sona erdirmek için bölgeye askeri sevkiyat yapıldığını ancak Dürzi güçlerin ordu birliklerine saldırarak 18 askeri öldürdüğünü, 9 askeri rehin aldığını bildirdi. Çatışmalar, ilin güney kırsalındaki Kenaker beldesi ile batı kırsalında devam ediyor.

ÇATIŞMALAR HASEKE'YE SIÇRADI

Öte yandan çatışmalar Haseke de sıçradı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Hamzat ve Sultan Murad tugayları arasında çatışmalar yaşandığını belirtti. Hırsızlık suçlaması üzerine çıkan çatışmalarda iki tarafın da ağır silahlar kullandığını bildirdi. Çatışmalar şehrin merkezindeki yoğunlaştığı ve tarafların ağır silahlar ve havan topları kullandığı bildirildi.

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI BÖLGEDE UÇUYOR

Bu arada Dürzi liderlerinden Hicri, gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaparak, Suriye ordusu ve güvenlik güçlerinin bölgeye girişine izin vermeyeceklerini söyledi. Hicri, Suriye yönetimini Bedevi aşiretlere askeri destek vermekle suçlayarak "acil uluslararası koruma" çağrısı yaptı. Hicri'nin açıklama yaptığı sıralarda İsrail savaş uçaklarının, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra-Süveyda-Dera hattı boyunca uçuş yaptığı görüldü.

BİR KÖY KONTROL ALTINA ALINDI

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, Savunma Bakanlığı ile iç güvenlik güçleri, çatışmayı sona erdirmek, gerginliğin tırmanmasını önlemek ve vatandaşlar ile mülklerini korumak amacıyla Süveyda'nın kuzeybatısında Dour köyünde konuşlandı. Savunma Bakanlığı birlikleri, ili kontrol altına almak ve çatışmaları sonlandırmak amacıyla kuzeybatı ve kuzey eksenlerinde ilerleyişini sürdürdü. Dour köyü, daha sonra birlikler tarafından kontrol altına alındı.

İSRAİL, SAVUNMA BAKANLIĞI KONVOYU YAKININI VURDU

İsrail savaş uçakları, Süveyda'nın kuzeybatısındaki Mezra ve güneyindeki Kenaker köylerinde, Savunma Bakanlığına ait konvoyların yakınlarına iki hava saldırısı düzenledi. Saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, can kaybı olup olmadığına dair bilgi bulunmuyor. İsrail, son birkaç saat içinde Suriye Savunma Bakanlığına ait konvoyların yakınlarını toplam beş kez hava saldırısıyla hedef aldı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarını, "Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz, İsrail kenarda durmayacak." sözleriyle savundu. Katz, saldırıların "Suriye rejimine açık bir mesaj ve uyarı" niteliği taşıdığını ifade etti.

SAVUNMA BAKANLIĞI: SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALARI KONTROL SÜRECÜ SÜRÜYOR

Suriye Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hasan Abdulğani, devlet televizyonu İhbariyye'ye yaptığı açıklamada, Süveyda'daki çatışmaların tüm şiddetine rağmen kontrol altına alınma sürecinin ilerlediğini belirtti.

"Birçok cephede ilerleme kaydettik, şu anda Süveyda kentine oldukça yakınız" diyen Abdulğani, kırsaldaki çiftlik bölgesinin kontrol altına alındığını, Kenakir'in de kısa süre içinde güvenlik güçlerinin denetimine geçeceğini ve ilerleyen birliklerin Mezra köyünü de kontrol altına aldığını kaydetti.

Bölgeye sevk edilen birliklerin aktif savaş amacı taşımadığını, hedeflerinin çatışmaları sona erdirip kamu güvenliğini yeniden sağlamak olduğunu vurgulayan Abdulğani, "Savunma Bakanlığı güçleri şu anda Süveyda şehir merkezine 4-5 kilometre mesafede. Sahadaki gelişmelere göre gerektiğinde müdahalede bulunacağız. Diğer illerde olduğu gibi burada da güvenlik ve istikrarı sağlayarak kontrolü devlet kurumlarına devredeceğiz." dedi.

Abdulğani, Dürzi lider Şeyh Hikmet el-Hicri'ye bağlı grupları yasa dışı oluşumlar olarak tanımlayarak, Süveyda'daki kanaat önderleri, sivil toplum temsilcileri ve ruhani liderlerle temasların sürdüğünü, çözüm için iletişim kanallarının açık tutulduğunu vurguladı.

İsrail'in Savunma Bakanlığı konvoylarını doğrudan hedef almadığını belirten Abdulğani, "Muhtemelen boş arazilere yönelik hava saldırıları düzenlendi." dedi.

Abdulğani, "Biz kimseyle savaşmıyoruz, yalnızca yasa dışı silahlı grupları takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ÇATIŞMALAR NASIL BAŞLADI?

Süveyda'da dün sabah saatlerinde Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı. Taraflar karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoyarken çatışmalar şiddetlenmiş, toplamda en az 30 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı.

Suriye Haber Kanalı'na bilgi veren bir Suriye Savunma Bakanlığı kaynağı, Süveyda'da gruplar arasındaki çatışmaları sona erdirmek için bölgeye askeri sevkiyat yapıldığını ancak Dürzi güçlerin ordu birliklerine saldırarak 18 askeri öldürdüğünü, 9 askeri rehin aldığını bildirmişti. Öte yandan İsrail ordusu, Dürziler ile Bedevi Arapların çatışmalarına sahne olan Süveyda ili yakınında "çok sayıda tankın" hedef alındığını açıklamıştı. Açıklamada, Süveyda yakınındaki Semii köyü çevresinde "çok sayıda tankın" vurulduğu belirtilerek, saldırıya ilişkin detaylı bilginin gelecek saatlerde paylaşılacağı aktarılmıştı. İsrail hükümeti, Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinden sonra Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vaadetmişti.