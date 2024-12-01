Rejim karşıtı Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirdi

Suriye Milli Ordusu (SMO), "Özgürlük Şafağı Operasyonu"nda Halep bölgesindeki Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirerek terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat- Münbiç lojistik hattını kesti.

HAVAALANINI KONTROL ALTINA ALDILAR

PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı başlattığı operasyonda SMO, Kuveyris Askeri Havaalanı'nı kontrolü altına aldı. SMO'nun askeri uçakların ve hava savunma sistemlerinin yer aldığı Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirmesiyle, PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç lojistik hattı kesintiye uğradı. Kuveyris Askeri Havaalanı, İsrail tarafından da birçok kez hedef alınmıştı.

ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI OPERASYONU

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmıştı. Rejim karşıtı silahlı grupların Halep'e yönelik operasyonunun başlamasıyla, hakimiyetindeki alanları çok kısa sürede kaybeden Suriye rejim güçleri, bu gruplar karşısında terör örgütü PKK/YPG'den destek istemiş, bu durum PKK/YPG'ye alan açmıştı.

Suriye rejimi, kontrolü altındaki toprakları Fırat'ın doğusunda yer alan PKK/YPG güçlerine devretmeye başlamış, Fırat'ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG'li terörist Halep bölgesine gelmiş ve örgüte ait ağır silahlar bölgeye sevk edilmeye başlanmıştı. Terör örgütü PKK/YPG, Suriye rejim güçlerinin, kontrolündeki bölgeleri kendilerine bırakışını fırsat bilerek Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planını devreye sokmuştu. Bunun üzerine SMO grupları, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmıştı. SMO, Rakka ile Halep arasındaki yolu keserek PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturmasına engel olmuştu.

HAMA KENT MERKEZİNE ULAŞTILAR

Suriye'de Esed rejimi güçleriyle 4 gündür çatışan rejim karşıtı gruplar ülkede ilerleyişini sürdürüyor. Halep kent merkezinin büyük bölümünü ve İdlib ilinin tümünü rejim güçlerinden geri alan silahlı gruplar, İdlib'in güneyinde yer alan rejim kontrolündeki Hama kent merkezine ulaştı.

BEŞAR ESAD SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Muhalifler karşısında tutunamayan rejim ordusu, kaybettikleri yerleri apar topar terk etti. Rusya'ya kaçtığı söylenen Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'dan ilk açıklama geldi. Esad, "Tüm teröristlere ve onların destekçilerine karşı yerleşimlerimiz ve toprak bütünlüğümüz korumaya devam ediyoruz. Müttefik ve dostlarımızın yardımlarıyla, saldırılar ne kadar şiddetli olursa olsun onları mağlup edip ortadan kaldırabilecek kapasitedeyiz" dedi.

ABD'DEN SURİYE'DE YAŞANANLARLA İLGİLİ İLK AÇIKLAMA

Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin ABD'den de ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; " Suriye'deki durumu yakından takip ediyoruz ve son 48 saattir bölgedeki başkentlerle temas halindeyiz. Esad rejiminin, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında belirtilen siyasi sürece katılmayı sürekli reddetmesi ve Rusya ile İran'a dayanması, şu anda kuzeybatı Suriye'de yaşanan olayların, özellikle rejim hatlarının çöküşünün, koşullarını yaratmıştır.

"ABD İLE HİÇBİR ŞEKİLDE BAĞLANTILI DEĞİLDİR"

Aynı zamanda, Amerika Birleşik Devletleri, Hay'at Tahrir el- Şam (HTŞ) liderliğindeki bu saldırıyla hiçbir şekilde bağlantılı değildir; HTŞ, terör örgütü olarak tanınmaktadır. ABD, ortakları ve müttefikleriyle birlikte, gerilimin azaltılmasını, sivillerin ve azınlık grupların korunmasını, ve bu iç savaşı bir kez ve tamamen sona erdirebilecek, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararıyla uyumlu ciddi ve güvenilir bir siyasi süreç çağrısında bulunmaktadır. Ayrıca, Suriye'de IŞİD'in bir daha asla yeniden dirilmemesini sağlamak için hayati önem taşıyan ABD personelini ve askeri mevkilerini tam olarak savunmaya ve korumaya devam edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, bugün merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti Silahlı gruplar, akşam saatlerinde Han Şeyhun'u alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.