Sosyal medya fenomeni kadın, ayrılmak istediği kocası tarafından öldürülüp cesedi babasının evinin önüne atıldı

Sosyal medya popüler bir fitness fenomeni olarak bilinen 30 yaşındaki kadın vücut geliştirici Débora Michels, popüler , cesedi ebeveynlerinin evinin dışına atılmış bir şekilde bulundu. Polis, Débora'nın gözaltına alınan kocası Alexander Gunsch'ın cinayeti itiraf ettiğini doğruladı. Güvenlik kameralarının görüntüleri, Gunsch'ın eşinin cesedini kaldırıma bıraktığı ve ardından arabasıyla kaçtığı anlar gösteriyor.

Gözaltına alındığında, Gunsch'ın polise,tartışma sırasında Débora'yı boynundan yakalayıpdolaba fırlattığını, bayılttığını söyledi. Bilinci kapalı bir şekilde hastaneye götürmek isterken arabada öldüğünü fark ettiğinde ise panik yapıl cesedini anne ve babasının kapısına atıp kaçtığını itiraf etti.

Çift, 10 evliydi.

Débora'nın cesedi, Cuma sabahı Rio Grande do Sul eyaletindeki evlerinin önündeki kaldırım üzerinde bir battaniye sarılı halde bulundu.

Débora'nın yakın arkadaşı Deise Chemelo,kendisini "pozitif bir kişi" olarak tanımladı ve bu trajik olayı hak etmediğini belirtti. İnstagram'da popüler olan genç kadın, vücut geliştirici olarak aktif yaşam tarzı ve kişisel antrenör olarak işi ile ilgili düzenli eğitici gönderiler paylaşıyordu.