Son Dakika: Wagner lideri Prigojin'in de yolcu listesinde olduğu düşünülen özel uçak Moskova yakınlarında düştü

Son dakika: Geçtiğimiz aylarda isyana kalkışan Rus paralı ordu Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in de yolcu listesinde olduğu düşünülen özel uçak Moskova yakınlarında düştü.

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında içinde çok sayıda yolcunun olduğu özel uçak düştü. Uçağın yolcu listesinde Wagner lideri Prigojin'in de olduğu düşünülüyor.

PRİGOJİN'İN İÇİNDE OLDUĞU UÇAK DÜŞTÜ

Rus paralı ordusu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin'den gelen haber dünya gündemine bomba gibi düştü. Yevgeniy Prigojin'in de yolcu listesinde olduğu düşünülen özel uçak Moskova yakınlarında düştü.

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