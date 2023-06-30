Son Dakika: Fransa'daki olaylar sonrası ülke genelinde saat 21.00'dan itibaren otobüs ve tramvaylar çalışmayacak
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Son dakika: Fransa, 17 yaşındaki bir sürücünün polis kurşunuyla öldürülmesi sonrası çıkan olaylar nedeniyle adım adım OHAL'e doğru gidiyor. Son olarak ülke genelinde saat 21.00'dan itibaren otobüs ve tramvayların çalışamaması kararı alındı. Olayları yatıştırmak için yoğun çaba sarf eden Macron, "Protestoları kontrol altına almak için daha fazla polisi sokağa indireceğiz" ifadelerini kullanırken masada OHAL dahil pek çok önlemin olduğu ifade ediliyor.
Fransa'da polisin 17 yaşındaki bir genci öldürmesiyle başlayan kaos dinmiyor. Zaman zaman polisler çatışmalara dönüşen protestolar nedeniyle sokakların yangın yerine döndüğü Fransa'da ülke genelinde saat 21.00'dan itibaren otobüs ve tramvayların çalışamaması kararı alındı. Olayları yatıştırmak için masada OHAL dahil pek çok önlemin olduğu ifade ediliyor.
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