Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan'ın operasyonu Ermenistan Devletiyle değil, Karabağ'daki çapulcu Ermeni takımıyla alakalı bir konu

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD dönüşünden önce New York'taki Türkevi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonuna ilişkin olarak, "Azerbaycan'ın operasyonu Ermenistan Devletiyle değil, Karabağ'daki çapulcu Ermeni takımıyla alakalı bir konu." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu için ABD'de bulunan ve bugün yurda dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye dönüşü öncesi New York'taki Türkevi'nde iç ve dış politikaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

AZERBAYCAN'IN OPERASYONUNU DEĞERLENDİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Karabağ'da düzenlediği antiterör operasyonuna ilişkin olarak, "Azerbaycan'ın operasyonu Ermenistan Devletiyle değil, Karabağ'daki çapulcu Ermeni takımıyla alakalı bir konu." dedi.

"BUNLAR BİR DAHA NEFES ALAMAZLAR"

Erdoğan konuşmasının devamında, "İlham gardaşımla görüşmelerimi yaptım. O da bu noktada hem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığım konuşmadan dolayı teşekkürlerini bana iletti hem de 'artık orada bir daha bunlar herhalde nefes alamazlar' dedi. 'İşi şu anda bitirdik. Bir sıkıntı yok.' dedi ve noktayı koyduk." ifadelerini kullandı.

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