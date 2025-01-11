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Simpsonlar Los Angeles yangınını da 20 yıl önceden bilmiş

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Gerçekleşen kehanetleriyle bilinen ekranların fenomen çizgi dizisi Simpsonlar'ın ABD'nin California eyaletinde yaşanan yangın felaketini de önceden bildiği iddia edildi. Dizinin bir bölümünde yer alan sahneler Los Angeles'ta yaşananlar ile ürkütücü derecede benzerlik içeriyor.

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan orman yangınları korkutucu bir boyuta ulaştı. Alevler nedeniyle binlerce konut tahliye edilirken, 11 kişi hayatını kaybetti.

Simpsonlar'ın 20 Yıl Önce Tahmin Ettiği İddia Edilen Los Angeles Orman Yangınları

KOMPLO TEORİLERİNİ GÜNDEME GETİRDİ

Los Angeles'tan gelen görüntüler dehşete düşürürken, orman yangınları komplo teorilerini de gündeme getirdi. Birçok kişi yangınların kundaklama sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Simpsonlar'ın 20 Yıl Önce Tahmin Ettiği İddia Edilen Los Angeles Orman Yangınları

20 YIL ÖNCEKİ BÖLÜMDE GÖSTERMİŞLER

Spekülasyonlar arasından ise bir iddia ön plana çıkıyor. Sosyal medyada, kehanetleriyle bilinen ekranların fenomen çizgi dizisi Simpsonlar'ın 20 yıl önceki bir bölümünde yangını önceden tahmin ettiği öne sürüldü.

Simpsonlar'ın 20 Yıl Önce Tahmin Ettiği İddia Edilen Los Angeles Orman Yangınları

ÜRKÜTÜCÜ DERECEDE BENZERLİK İÇERİYOR

Bir TikTok kullanıcısı, dizinin 18. sezonunda yer alan 'Little Big Girl' isimli bölümde Springfield kasabasının yıkıcı bir orman yangınıyla karşı karşıya kaldığına dikkat çekti. Bu bölümde yer alan sahneler Los Angeles'ta yaşananlar ile ürkütücü derecede benzerlik içeriyor. Çizgi dizinin hayranları da bu fikri destekliyor.

Simpsonlar'ın 20 Yıl Önce Tahmin Ettiği İddia Edilen Los Angeles Orman Yangınları

"TESADÜF MÜ YOKSA RAHATSIZ EDİCİ BİR KEHANET Mİ?"

TikTok kullanıcısı, şu ifadeleri kullandı: "Çeşitli bölgelere yayılan orman yangınları, mülk tahribatı ve itfaiyecilerin alevleri kontrol altına almak için gösterdiği amansız çabaların hepsi görülüyor. Bu bir tesadüf mü yoksa rahatsız edici bir kehanet mi?"

Simpsonlar'ın 20 Yıl Önce Tahmin Ettiği İddia Edilen Los Angeles Orman Yangınları

Simpsonlar Los Angeles yangınını da 20 yıl önceden bilmiş
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıismail Yasin:

adamlar önce film çevirmiş şimdi de uyguluyor.. kimsenin bir şey bildiği falan yok.. sadece bir proje oynanıyor..

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Haber YorumlarıUlas Toplar:

bence de onların hiçbir şey bildiği yok. Eğer bir şeyleri biliyor olsalardı önceden söylerlerdi bir olay olup bittikten sonrabilmişlerdi demek pek de inandırıcı değil.

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Haber YorumlarıEmre1453 Ulker:

Yahu buna inanan daha var mı ya. Çıktı ortaya kaç sene önce. Adamlar olaydan sonra sahneyi çiziyor sonra ekliyor eski bölüm diye paylaşıyor. Bazı sazanlar da vay be adamlar ne plan yapmış diye atlıyor :))

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