Simpsonlar Los Angeles yangınını da 20 yıl önceden bilmiş

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan orman yangınları korkutucu bir boyuta ulaştı. Alevler nedeniyle binlerce konut tahliye edilirken, 11 kişi hayatını kaybetti.

KOMPLO TEORİLERİNİ GÜNDEME GETİRDİ

Los Angeles'tan gelen görüntüler dehşete düşürürken, orman yangınları komplo teorilerini de gündeme getirdi. Birçok kişi yangınların kundaklama sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

20 YIL ÖNCEKİ BÖLÜMDE GÖSTERMİŞLER

Spekülasyonlar arasından ise bir iddia ön plana çıkıyor. Sosyal medyada, kehanetleriyle bilinen ekranların fenomen çizgi dizisi Simpsonlar'ın 20 yıl önceki bir bölümünde yangını önceden tahmin ettiği öne sürüldü.

ÜRKÜTÜCÜ DERECEDE BENZERLİK İÇERİYOR

Bir TikTok kullanıcısı, dizinin 18. sezonunda yer alan 'Little Big Girl' isimli bölümde Springfield kasabasının yıkıcı bir orman yangınıyla karşı karşıya kaldığına dikkat çekti. Bu bölümde yer alan sahneler Los Angeles'ta yaşananlar ile ürkütücü derecede benzerlik içeriyor. Çizgi dizinin hayranları da bu fikri destekliyor.

"TESADÜF MÜ YOKSA RAHATSIZ EDİCİ BİR KEHANET Mİ?"

TikTok kullanıcısı, şu ifadeleri kullandı: "Çeşitli bölgelere yayılan orman yangınları, mülk tahribatı ve itfaiyecilerin alevleri kontrol altına almak için gösterdiği amansız çabaların hepsi görülüyor. Bu bir tesadüf mü yoksa rahatsız edici bir kehanet mi?"