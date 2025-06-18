Savaşta korkulan oldu! İran'dan nükleer tehdit

İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın "Gerçek Vaat" adını veridği misillemesiyle başlayan savaş altıncı güne girdi.

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Karşılıklı saldırılar altıncı gece de devam etti.

İşte dün gece İsrail-İran çatışmasında yaşananlar:

İRAN'DAN NÜKLEER TEHDİT

İran devlet medyası, minyatür bir nükleer savaş başlığının görüntüsünün yer aldığı videoyu "Belki" başlığıyla yayınladı.

HANGİ ÜLKENİN KAÇ NÜKLEER BAŞLIĞI VAR?

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) "Silahlanma, Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik" başlıklı 2025 yılı raporunu yayımladı.

ABD ve Rusya, dünya genelindeki tüm nükleer silahların yaklaşık yüzde 90'ına sahip. Kullanılabilir savaş başlıklarının sayısı 2024 yılında nispeten sabit kalmış gibi görünse de, her iki devlet de gelecekte cephaneliklerinin boyutunu ve çeşitliliğini artırabilecek kapsamlı modernizasyon programları yürütüyor. Stoklarını sınırlamak üzere yeni bir anlaşmaya varılmazsa, mevut anlaşmanın Şubat 2026'da sona ermesinden sonra, stratejik füzelere konuşlandırılan savaş başlığı sayısının artması muhtemel.

ABD: Toplam 5 bin 177 nükleer savaş başlığı ile dünyanın en büyük ikinci nükleer cephaneliğine sahip. Bu savaş başlıklarının 1770'i konuşlandırılmış, 1930'u depolanmış, 1477'si ise emekliye ayrılmış (Askeri stoktan çıkarılmış ancak henüz sökülmemiş savaş başlıkları) durumda. ABD, hem konuşlandırılmış savaş başlığı sayısında hem de toplamda oldukça yüksek bir seviyede kalmayı sürdürüyor.

Rusya: Toplam 5 bin 459 savaş başlığı ile dünya sıralamasında ilk sırada yer alıyor. 1718 savaş başlığı konuşlandırılmış, 2 bin 591'i depolanmış, 1150'si emekliye ayrılmış durumda. Modernizasyon çabalarını sürüdren Rusya, envanterinde büyük bir nükleer güç barındırıyor.

Birleşik Krallık: Toplam nükleer savaş başlığı sayısı 225 olarak kaydedildi. Bunların 120'si konuşlandırılmış, 105'i depolanmış durumda. Emekliye ayrılmış başlık bilgisi paylaşılmadı. Ülke, yakın gelecekte cephaneliğini artırma planlarını sürdürüyor. İşçi Partisi hükümeti, seçim kampanyası sırasında, dört yeni 'Balistik Füzelerle Donatılmış Nükleer Denizaltı' (SSBN) inşa etme planına bağlı kalacağını, Birleşik Krallık'ın nükleer caydırıcılığını sürdüreceğini ve gelecekte İngiltere'nin nükleer cephaneliğine "gerekli tüm yükseltmeleri" sağlayacağını beyan etti.

Fransa: SIPRI verilerine göre 10'u depolanmış, 280'i konuşlandırılmış halde 290 adet nükleer savaş başlığına sahip. Herhangi bir emekliye ayrılma bilgisi sunulmadı. Ülke, 2024 yılında üçüncü nesil SSBN geliştirme ve yeni bir havadan atılan seyir füzesi üretme programlarını sürdürdü. Mevcut sistemlerin yenilenmesi ve yükseltilmesi devam etti.

Çin: Nükleer savaş başlığı sayısı 2025 itibarıyla 600'e ulaştı. Bu başlıkların yalnızca 24'ü konuşlandırılmış, geri kalan 576'sı depolanmış durumda. SIPRI'ye göre Çin, dünyanın en hızlı büyüyen nükleer cephaneliğine sahip ülke konumuna geldi. 2023'ten beri nükleer cephaneliğine her yıl 100 yeni savaş başlığı ekliyor. Ancak ülke, 2035 yılına kadar öngörülen en yüksek sayı olan 1500 savaş başlığına ulaşsa bile, bu yine de mevcut Rus ve ABD nükleer stoklarının yalnızca yaklaşık üçte biri kadar olacak.

Hindistan: Ülkenin nükleer savaş başlığı sayısı 180 olarak açıklandı. Bunların tamamı depolanmış durumda. 2024'te nükleer cephanelik bir miktar genişledi ve Hindistan'ın yeni türde nükleer taşıma sistemleri geliştirmeye devam ettiği düşünülüyor.

Pakistan: Ülkenin nükleer cephaneliği Hindistan'la benzer biçimde 170 savaş başlığından oluşuyor ve bunların tamamı depolanmış halde. Pakistan da 2024 yılında yeni taşıma sistemleri geliştirmeye ve nükleer silah için gerekli maddeleri biriktirmeye devam etti. Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimin kısa süreliğine silahlı çatışmaya dönüşmesi nükleer saldırı endişesine yol açmıştı.

Kuzey Kore: Ülkenin nükleer cephaneliği SIPRI'ye göre 50 savaş başlığına ulaştı. Tamamı depolanmış durumda ve konuşlandırma bilgisi yok. Kuzey Kore'nin nükleer kapasitesini artırmaya devam ettiği bildiriliyor. SIPRI'ye göre ülke yaklaşık 40 savaş başlığı daha üretebilecek kapasiteye sahip ve gerekli madde üretimini hızlandırdığı tahmin ediliyor.

İsrail : Nükleer silaha sahip olduğunu kamuya açık şekilde kabul etmese de SIPRI verilerine göre İsrail'in 90 adet depolanmış nükleer savaş başlığı bulunuyor. İsrail'in de nükleer cephaneliğini modernize ettiği düşünülüyor. Ülke, 2024 yılında nükleer kapasiteli Jericho balistik füzeleri ailesiyle bağlantılı olabilecek bir füze tahrik sistemi testi gerçekleştirdi. Ayrıca Dimona'daki plütonyum üretim reaktörü tesisini de yükseltti.

İSRAİL, İRAN FÜZELERİNİ BU GECE DURDURAMADI

İsrail hava savunma sistemlerinin bu gece İran'dan atılan füzelere karşı koymada başarısız olması üzerine, birkaç füzenin İsrail'e düşmesi sonucu yangın çıktığı ve bir binada hasar meydana geldiği bildirildi.

İsrail ordu radyosunun haberinde, bazı haberlerde İran'a ait birkaç füzenin İsrail'e düştüğünün belirtildiği ifade edildi.

Ordu radyosu füzelerin düştüğü yerleri belirtmezken, İsrael Hayom gazetesi ilk belirlemelere göre en az iki füzenin Kudüs'e ve Tel Aviv yakınlarındaki Şaron bölgesine düştüğünü bildirdi.

Kanal 12'nin haberinde ise İran'ın füze saldırıları sonucu İsrail'in orta kesimindeki bir binada hasar meydana geldiği, itfaiye ekiplerinin de yangın çıkan 20 araca müdahale ettiği aktarıldı.

Haberde, kuzey bölgesinde bir binanın üzerine füze parçaları düştüğü, açık alanlarda ise İran füzeleri veya parçalarının düşmesi sonucu çok sayıda yangın çıktığı kaydedildi.

İSRAİL, ÜNİVERSİTEYİ VURDU

İsrail ile İran arasında karşılıklı saldırılar devam ederken İsrail, Tahran'ın kuzeydoğusundaki İmam Hüseyin Üniversitesine saldırı düzenledi.

AA muhabirinin bölgedeki kaynaklardan aldığı bilgiye göre, İsrail, Tahran'ın kuzeydoğusundaki Hakimiye semti yakınlarında yer alan Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı İmam Hüseyin Üniversitesine saldırdı.

Saldırı sonrasında bölgeden dumanlar yükseldi.

HALK TAHRAN'DA TOPLANDI

İran'ın başkenti Tahran'da kalabalık gruplar, İsrail'e karşı saldırılara destek için Filistin Meydanı'nda toplandı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in konutuna yakın bir yerde bulunan Filistin Meydanı'nda gece yarısı toplanan vatandaşlar, ülke yönetimine desteklerini iletti.

İran lideri Hamaney'in posterlerini ve İran bayraklarını taşıyan vatandaşlar, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın " Tahran'ı tahliye edin" tehdidine rağmen gösteriye bazı ailelerin çocuklarıyla gelmesi dikkati çekti. Bazı polis ve askerlerin de gösterilere katıldığı görüldü.

İRAN TEL AVİV İÇİN UYARI YAYINLADI

İsrail'in Tahran'da bir bölgeye tahliye duyurusu yayımlamasının ardından İran ordusu da Tel Aviv'deki Never Tzedek bölgesi için tahliye uyarısı yayımladı.

İran ordusu, Tel Aviv'deki "Siyonist" yerleşim birimi Never Tzedek bölgesi için tahliye duyurusu yaptı.

Duyuruda, "İşgalciler, bu işgal altındaki bölgeyi derhal terk etmelidir." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu, Tahran'ın güneyindeki 18. Bölge için tahliye duyurusu yayımlamış ve bu bölgeye saldırı düzenleyeceğini açıklamıştı.

İSRAİL TAHRAN'I VURDU

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan kısa yazılı açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri şu anda Tahran bölgesinde bir dizi saldırı gerçekleştiriyor." ifadesi yer aldı.

Bu açıklamadan kısa bir süre önce İsrail ordusu, saldırı tehdidinde bulunarak Tahran'da geniş bir bölgenin boşaltılmasını istemişti.

Öte yandan, İsrail ordusu gün boyu başta başkent Tahran olmak üzere İran'ın farklı noktalarına saldırılarını sürdürdü.

HAMANEY: SİYONİSTLERLE PAZARLIK YAPMAYACAĞIZ

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in saldırılarına karşılık vermeye devam edeceklerini ve onlarla asla pazarlık yapmayacaklarını belirtti.

Hamaney'in sosyal paylaşım platformu X hesabından Arapça paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "Terörist siyonist rejimle kararlılıkla mücadele edilmelidir. Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

İRAN HÜRMÜZ BOĞAZINI MAYINLAYABİLİR İDDİASI

ABD'nin, nükleer tesislere yönelik bir saldırısı durumunda İran'ın Hürmüz Boğazı'nı mayınlayabileceği iddia edildi.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin yeni değerlendirmelere yer verildi.

ABD'li yetkililer, haberde, ABD'nin, İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırısı halinde, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı mayınlamaya başlayacağını düşündüklerini belirtti.

Aynı haberde, Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere ve bölgedeki bazı ABD üslerine saldırmaya başlamasının da beklendiği kaydedildi.

GAZ FİYATLARI ARTIŞ EĞİLİMİNDE

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmanın ardından Hürmüz Boğazı'nda, LNG arzının tehlikeye girebileceğine yönelik endişeler nedeniyle Avrupa gaz fiyatlarında yükseliş eğilimi görülüyor.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de temmuz vadeli kontratlarda megavatsaat başı gaz fiyatı 39,7 avroya kadar yükselerek, nisan başından beri görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Fiyatlar, dünkü kapanışa göre yaklaşık yüzde 3 artarken, çatışma öncesi seviyenin yaklaşık yüzde 8 üzerinde seyrediyor.

İRAN, 25 FÜZE İLE MİSİLLEME SALDIRISI YAPTI

İsrail'in saldırılarına devam ettiği İran, art arda iki saldırıda 25 civarında füzeyle yeni bir misilleme saldırısı düzenledi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İran'dan İsrail'in kuzey ve orta bölgesine yeni bir füze saldırısı gerçekleştirildi.

Ülkenin kuzeyinde ve merkezinde alarmların devreye girmesinin ardından İsrail hava savunma sistemleri, İran'dan iki dalgada atılan 25 civarında füzeyi engellemeye çalıştı.

İsrail'e ilk dalgada 15 civarında, ikincisinde 10 füze fırlatıldı.

İran füzelerinden bazılarının hedefi başkent Tel Aviv oldu.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, ülkenin merkezinde füzenin isabet etmesinden kaynaklı bir binada hasar olduğu, kuzey bölgesinde ise bir binaya şarapnel isabet ettiği belirtildi.