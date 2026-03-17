Savaşta 18. gün! İran ABD Bağdat Büyükelçiliği'ni imha etti, İsrail Tahran ve Beyrut'a bomba yağdırdı

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş 18. gününde tüm şiddetiyle devam ediyor. Gece yarısı İran ve İsrail'in karşılıklı saldırıları dünyayı tedirgin etti.

BAĞDAT BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE FÜZE VE İHA SALDIRISI

İran, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerini ve diplomatik misyonlarını hedef almayı sürdürüyor. Irak basınında yer alan haberlere göre, ABD Bağdat Büyükelçiliği'ne çok sayıda füze ve İHA ile saldırı düzenlendi.

C-RAM hava savunma sisteminin devreye girerek tehditlerin çoğunu önlediği belirtilirken, ez 1 İHA'nın büyükelçilik yerleşkesinin içine isabet ettiği aktarıldı.

SAVAŞIN BAŞINDAN BU YANA BİR İLK

Son saldırının, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın başlangıcından bu yana ABD Bağdat Büyükelçiliği'ne yapılan en yoğun saldırı olduğu belirtildi.

İSRAİL'DEN MİSİLLEME GECİKMEDİ

İran'ın ABD Bağdat Büyükelçiliği'ni bu denli sert vurmasının ardından İsrail ordusundan da misilleme gecikmedi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'da bulunan rejime ait hedefler ile Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hizbullah altyapılarına yönelik geniş çaplı bir saldırı dalgasının başlatıldığı bildirildi.

BÖLGEDEN ART ARDA PATLAMA SESLERİ

Tahran ve Beyrut semalarından yükselen dumanlar ve patlama sesleri amatör kameralara yansıdı. Lübnan basını, Beyrut yakınlarındaki Aramoun kasabasında bulunan bir konuta füze isabet etmesi sonucu yangın çıktığını bildirdi.

İRAN: 57. DALGA OPERASYON TAMAMLANDI

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Gerçek Vaat 4 Operasyonu'nun 57'nci dalgasının tamamlandığını duyurarak, bu kapsamda çok sayıda düşman hedefine füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Gerçek Vaat 4 Operasyonu'nun 57'nci dalgasının tamamlandığını duyurdu. DMO'dan yapılan açıklamada, İsrail'deki komuta-kontrol merkezleri ile füze savunma sistemlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda hedefe füze saldırısı düzenlendiği bildirildi. Ayrıca, ABD birliklerine ev sahipliği yapan Katar'daki El-Udeid Üssü'nün füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığı aktarıldı.

ABD: İRAN'DA 7 BİNİ AŞKIN HEDEF VURULDU

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a karşı başlatılan Epic Fury Operasyonu (Destansı Öfke Operasyonu) ile ilgili güncel bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, 28 Şubat'ta başlayan operasyon kapsamında şimdiye tek 7 bini aşkın hedefin vurulduğu bildirildi. ABD Hava Kuvvetleri'nin 6 bin 500'ü aşkın uçuş gerçekleştirdiği belirtilirken, İran donanmasına ait 100'den fazla gemiye kısmen ya da tamamen zarar verildiği aktarıldı.

Aralarında nükleer enerji ile çalışan uçak gemileri ve denizaltılar, B-1, B-2 ve B-52 bombardıman uçakları ile savaş jetlerinin de bulunduğu çok sayıda askeri yeteneğin kullanıldığı kaydedildi. Operasyon kapsamında İran rejimine ait askeri hedeflere saldırılar düzenlendiği vurgulandı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.