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ABD'de bir Yahudi okulundaki 71 kız öğrenci, kaybolduktan sonra tünelde kurtarıldı

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ABD'nin New York eyaletinde bir Yahudi okulundaki 71 kız öğrenci, okul gezisi sırasında girdikleri yeraltı tünellerinde kayboldu. Polis devriyesi sayesinde kurtarılan öğrencilerden ikisi hafif yaralandı.

ABD'nin New York eyaletinde bulunan bir Yahudi okulundaki 71 kız öğrenci, kanalizasyon sistemine bağlı yeraltı tünellerinde kaybolduktan sonra kurtarıldı.

ABD'nin New York eyaletinde Ortodoks Yahudilerin yoğun olarak yaşadığı Monsey'deki Toras Emachu isimli Yahudi okulunda eğitim gören 71 kız öğrenci, Çarşamba günü Hudson Nehri kıyısındaki Nyack kasabasında yer alan Memorial Park gezisi sırasında kayboldu.

Okul gezisi sırasında bir dere yatağını takip eden 71 öğrencinin, bölgede yağmur sularını toplayan büyük bir drenaj tüneline girdikleri ve yeraltı tünellerinde kayboldukları açıklandı. Kalabalık kız öğrenci grubu, Memorial Park'ta devriye gezen bir polis memurunun Nyack kasabasındaki bir kanalizasyon kapağından çıkan genç kızları fark etmesi sayesinde bulundu.

Yeraltı tünellerini keşfe çıktıkları söylenen genç kızların büyük kısmı, Main Street ile Franklin Street'in kesiştiği bölgede bulundu. Polis, grubun tamamının güvenli bir şekilde tespit edildiğini açıkladı.

ABD medyasında yer alan haberlerde genç kızların drenaj tünelinden sonra yaklaşık 800 metre boyunca yeraltı tünellerinde ilerledikleri ve yönlerini kaybedip kaybolmalarına rağmen kendi imkanlarıyla bir çıkış yolu bulmayı başardıkları belirtildi.

İki öğrenci hafif yaralandı

Olayda iki öğrenci hafif şekilde yaralandı. Öğrencilerden biri olay yerinde tedavi edilirken, diğeri karın ağrısı şikayeti ile hastaneye kaldırıldı.

Polis, olaya ilişkin bilgi sahibi olanlardan bilgi talebinde bulundu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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