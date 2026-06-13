Sevdiğim Sensin'in Dicle'sinin sere serpe bikinili pozları olay oldu
Star TV ekranlarında yayınlanan 'Sevdiğim Sensin' dizisinde Dicle karakterine hayat veren Helin Kandemir, tatilinden kırmızı bikinisiyle pozlar paylaştı. 22 yaşındaki oyuncunun fotoğrafları kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
Star TV ekranlarında yayınlanan 'Sevdiğim Sensin' dizisinde Dicle karakterine hayat veren Helin Kandemir, dizinin sezon finali yapmasının ardından yorgunluk atmak için tatile çıktı.
BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU
Deniz ve güneşin tadını çıkaran 22 yaşındaki güzel oyuncu, tatilinden kırmızı bikinisiyle çekilen karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Kandemir'in iddialı ve doğal pozları, kısa sürede takipçileri tarafından çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
İşte güzel oyuncunun o pozları;
Kaynak: Haberler.com