Sakarya'daki orman yangının boyutu yolcu uçağından böyle görüntülendi

Sakarya'daki orman yangının boyutu yolcu uçağından böyle görüntülendi
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Sakarya'daki orman yangının boyutu yolcu uçağından böyle görüntülendi
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Sakarya'da devam eden orman yangınının etkili olduğu alan, yolcu uçağının penceresinden görüntülendi. Uçaktan kaydedilen görüntüler, felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Sakarya'nın Geyve ile Pamukova ilçeleri arasında kalan ormanlık alanda saat 17.15 sıralarında yangın çıktı.

Sakarya'daki orman yangının boyutu yolcu uçağından böyle görüntülendi

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri kısa sürede olay yerine yönlendirildi. Geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Sakarya'daki orman yangının boyutu yolcu uçağından böyle görüntülendi

BİR MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine, Geyve ilçesine bağlı Taşoluk Mahallesi'nde tahliye kararı alındı.

Sakarya'daki orman yangının boyutu yolcu uçağından böyle görüntülendi

ALEVLER TARIM ARAZİLERİNE DE SIÇRADI

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alandan tarım arazilerine sıçradı.

Sakarya'daki orman yangının boyutu yolcu uçağından böyle görüntülendi

FELAKETİN BOYUTU YOLCU UÇAĞINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan felaketin büyüklüğü, seyir halindeki bir yolcu uçağının penceresinden çekilen görüntülere yansıdı. Yolcular tarafından kayda alınan görüntülerde yoğun duman bulutları ve alevlerin yayıldığı alanın genişliği net bir şekilde görüldü.

Sakarya'daki orman yangının boyutu yolcu uçağından böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Dünya
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