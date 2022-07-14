Rusya'dan Ukrayna'da bir iş merkezine füze saldırısı: 3'ü çocuk, 20 ölü - Haberler

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Rusya'dan Ukrayna'da bir iş merkezine füze saldırısı: 3'ü çocuk, 20 ölü

İhlas Haber Ajansı - Dünya
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Rus ordusu, Ukrayna'nın Vinnytsia kentindeki bir iş merkezine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 3'ü çocuk olmak üzere 20 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın Vinnıtsya kentine Rus ordusu tarafından füze saldırısı düzenlendi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kyrylo Tymoshenko yaptığı açıklamada, saldırı nedeniyle 3'ü çocuk olmak üzere 20'ye kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

KALİBR SEYİR FÜZELERİ İLE VURDULAR

Tymoshenko açıklamasında saldırının, Karadeniz'de yer alan Rus ordusuna ait bir denizaltından fırlatılan Kalibr seyir füzeleri ile gerçekleştirildiğini duyurdu. Öte yandan, Ukrayna Hava Savunma Kuvvetleri'nin Vinnytsia bölgesinde 4 seyir füzesi düşürdüğü öğrenildi.

İşte bölgeden kareler;

Rusya'dan Ukrayna'da bir iş merkezine füze saldırısı: 20 ölü

Rusya'dan Ukrayna'da bir iş merkezine füze saldırısı: 20 ölü

Rusya'dan Ukrayna'da bir iş merkezine füze saldırısı: 20 ölü

Rusya'dan Ukrayna'da bir iş merkezine füze saldırısı: 20 ölü

Rusya'dan Ukrayna'da bir iş merkezine füze saldırısı: 20 ölü

Rusya'dan Ukrayna'da bir iş merkezine füze saldırısı: 20 ölü

Rusya'dan Ukrayna'da bir iş merkezine füze saldırısı: 20 ölü

Rusya'dan Ukrayna'da bir iş merkezine füze saldırısı: 20 ölü

Rusya'dan Ukrayna'da bir iş merkezine füze saldırısı: 20 ölü

İhlas Haber Ajansı / Dünya

Ukrayna Rusya Dünya Güncel Haberler

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