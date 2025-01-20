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Rus komutanın yaralı askere işkence ettiği görüntüler ortaya çıktı

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Rusya'nın Tuva bölgesinde yaralı Rus askerlerinin kendi komutanları tarafından işkenceye uğradığı görüntüler sosyal medyada yayıldı. Görüntülerde, askeri polislerin yaralı askerleri copla dövdüğü ve elektroşok tabancası kullandığı görülüyor. Görüntülerin yayılmasının ardından harekete geçen Rus yetkililer, soruşturma başlattıklarını duyurdu.

Rusya'nın Tuva bölgesinden sızan korkunç görüntüler, yaralı Rus askerlerinin kendi komutanları tarafından nasıl işkenceye uğradığını gözler önüne serdi. Görüntülerde, "Deli" lakaplı bir askeri polis, yaralı askerleri Ukrayna cephesine geri dönmeleri için copla dövüyor ve elektroşok tabancası kullanıyor.

Sosyal aktivist Vitaly Borodin'in paylaştığı videolarda, bazıları baston kullanan yaralı askerlere şiddet uygulanıyor ve tecavüzle tehdit ediliyor. Mağdurlardan birinin omurgasının kırıldığı ve durumunun ciddi olduğu belirtiliyor.

Görüntüler sosyal medyada yayılınca harekete geçen Rus yetkililer, soruşturma başlattıklarını duyurdu. Tuva bölge hükümeti, 55115 numaralı askeri birlikte 16 Ocak 2025'te yaşanan olayları incelediklerini açıkladı. Ana şüpheli tutuklanırken, birliğin dağıtılabileceği belirtildi.

Putin'in eski konuşma yazarı Abbas Gallyamov'a göre, şüpheli işkenceden değil, görüntülerin sızmasını engelleyememekten dolayı tutuklandı. Gallyamov, "Sistem skandalları istemiyor çünkü bu durum yeni askerlerin cepheye gitmesini engelliyor" dedi.

Ukrayna kaynaklarına göre, üç yıllık savaşta 812.670 Rus askeri öldürüldü veya yaralandı. Ayrıca, Rusya'nın işgal ettiği Herson'daki kamplarda tutulan Ukraynalı tutsakların yarısına işkence yapıldığı ortaya çıktı. Global Rights Compliance adlı kuruluşun 2023 raporuna göre, 35'ten fazla gözaltı merkezinde boğma, su işkencesi, elektroşok, dayak ve tecavüz tehdidi gibi işkence yöntemleri uygulandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Kasım 2022'den beri Rusya'yı savaş suçları işlemekle suçluyor. Savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'da çok sayıda toplu mezar bulundu.

Rus komutanın yaralı askere işkence ettiği görüntüler ortaya çıktı

Rus komutanın yaralı askere işkence ettiği görüntüler ortaya çıktı

Rus komutanın yaralı askere işkence ettiği görüntüler ortaya çıktı

Rus komutanın yaralı askere işkence ettiği görüntüler ortaya çıktı

Rus komutanın yaralı askere işkence ettiği görüntüler ortaya çıktı

Rus komutanın yaralı askere işkence ettiği görüntüler ortaya çıktı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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Ünal Karaman da gemiyi terk etti
img

Rus komutanın yaralı askere işkence ettiği görüntüler ortaya çıktı
img

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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet Tolu:

savaş varsa bunlar normal. savaştan kaçanlara göz yumacaksan orduyu dağıt herkes düşman gelene kadar nefes alsın..

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Haber YorumlarıSafi Gezgin:

İşkence her ne kadar doğru olmasa da paralı askerlik onursuzluktur.Ordaki askerlerin işkence yapmasını engelleyemezsiniz.

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