Papa 14. Leo İznik'te! Tarihi bazilikada 1700 yıl sonra ayin yaptı

Dünyadaki 1,5 milyar Katolik'in ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı olan Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinin ikinci gününde temaslarına İstanbul'da devam etmesinin ardından İznik'e ulaştı.

PAPA 14. LEO İZNİK'TE

Papa, Ankara ve İstanbul'daki ziyaretlerinin ardından Birinci Konsil'in 1700'üncü yıl dönümünün kutlanacağı Bursa'nın İznik ilçesine geldi. Papa'yı taşıyan helikopter, İznik Gölü ve Antik Bazilika'nın üstünde bir süre tur attı. Arkeolojik kazıları havadan izleyen Papa'yı taşıyan helikopter, saat 15.15'te ilçe stadyumuna iniş yaptı. Hristiyan din adamları da Papa'yı görmek için ilçede bir araya geldi.

PAPA, İZNİK'TE 1700 YIL SONRA AYİN YAPTI

Papa, geniş güvenlik önlemleri altında stadyumdan çıkış yapan konvoyla birlikte saat 15.30'da İznik Gölü kıyısındaki Aziz Neophytos Bazilikası'nın da bulunduğu İznik Gölü Bazilikası Ören Yeri'ne geldi. Burada Papa, 1700 yılın ardından ilk ayini yaptı. Papa 14. Leo'ya Partrik Bartholomeus ile piskoposlar, rahipler ve diyakonlar da katıldı.

PAPA VE PATRİK, 1000 YIL SONRA BİRLİKTE AYİN YAPTI

Batılı Katolik dünyasını temsil eden Papa ile Doğu Rum Ortodoks Patriği, yaklaşık bin sene sonra ilk defa birlikte ayin yaptı.

PAPA'YI GÖRMEK İÇİN İZNİK'E GELDİLER

Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümüne ilişkin düzenlenecek program için bir çok katılımcı da İznik'e geldi. Sadece Türkiye'den basın mensupları değil, dünyanın çeşitli yerlerinden gelen gazeteciler de ziyareti takip etti. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un bulunması nedeniyle hem Yunanistan hem Sırbistan hem de Rusya'dan gelen çok sayıda kişi var.

AZİZ NEOFİTOS BAZİLİKASI'NIN ÖNEMİ

Öte yandan; Papa 14 . Leo'nun İznik'te ziyaret edeceği Aziz Neofitos Bazilikası'nda 2015'te başlatılan su altı arkeolojik kazı ve araştırmaları sürüyor. Kilisenin İznik'in bilinen en büyük kilisesi olduğuna dikkati çeken Kazı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, bugüne kadar yapılan kazılarda elde edilen verileri, bulguları, kalıntıları, kültür varlıklarını da bir araya getirip değerlendirerek, buranın yüzyıllardır varlığı bilinen ancak bir türlü keşfedilememiş Kutsal Pederler Kilisesi olduğunu öne sürdüklerini ve bu hipotezin Hristiyan aleminde kabul gördüğünü vurguladı.

"HRİSTİYANLAR AÇISINDAN HAC MERKEZİ HALİNE GELEBİLİR"

Şahin, "Papa, şu anda bulunduğumuz alanı ziyaret ederek, bu kiliseyi bir anlamda belki Hristiyanlar açısından hac merkezi haline getirilebilir. Bu kilise, Papa'nın ziyaretinden sonra önemli bir uğrak yeri olabilirse ülkemiz, inanç turizmi açısından çok önemli bir destinasyona sahip olacak" ifadelerini kullandı.

Ön kullanım evresinde Aziz Neophytos adına küçük bir kilise olarak inşa edilen yapının 358 depreminde yıkıldığı, 380 yılından sonra ikinci evresinde Kutsal Pederler Kilisesi olarak inşa edildiği ortaya çıktı.

HRİSTİYANLIĞIN BÜTÜN MEZHEPLERİ TARAFINDAN KABUL EDİLEN TOPLANTI

İznik'te 20 Mayıs-25 Temmuz 325'te düzenlenen Birinci Konsil'in Hristiyanlığın bütün mezhepleri tarafından kabul edilen bir toplantı olduğunu dile getiren Şahin, yazılı kaynakların Birinci Konsil'in yapıldığı yer için İznik'te küçük bir kiliseye işaret ettiğini, yaptıkları çalışmalar sonucunda toplantının gerçekleştirildiği bu küçük kilisenin bazilikanın ilk evresindeki hali olduğunu tespit ettiklerini söyledi.