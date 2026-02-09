Otoyolda dehşet! Zırhlı aracı patlatıp soymaya çalıştılar

İtalya'da Lecce ile Brindisi'yi birbirine bağlayan 613 numaralı devlet yolunda, zırhlı araca yönelik film sahnelerini aratmayan bir soygun girişimi yaşandı. Kendilerini koruma görevlisi gibi gösteren silahlı bir grup, otoyolda önünü kestikleri zırhlı aracı durdurdu.

ARKA KAPIYI PATLATICIYLA HAVAYA UÇURDULAR

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre soyguncular, bir güvenlik şirketine ait zırhlı aracın arka kapısını patlayıcı kullanarak patlattı. Saldırı sırasında otoyolda kısa süreli panik yaşanırken, olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

SİLAHLI ÇATIŞMA VE KAÇIŞ

Soygun girişimi sırasında silahlı şüpheliler ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli çatışma çıktı. Çatışmanın ardından kaçmaya çalışan şüphelilerden beyaz tulum giydikleri görülen 2 kişi yakalandı. En az 4 soyguncunun karıştığı olayda, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

KAMYONU ATEŞE VEREREK YOLU KESTİLER

Elde edilen bilgilere göre saldırganlar, zırhlı aracı durdurmak için önceden bir kamyonu ateşe vererek yolu kapattı. Soyguncuların uzun namlulu silahlar taşıdığı bildirildi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Olayın ardından saldırının gerçekleştiği yol trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, soygun girişiminin başarısız olduğu ve zırhlı araçta ne taşındığının henüz açıklanmadığı belirtildi.

PATLAMA ANI KAMERADA

Öte yandan otoyolda yaşanan dehşet anları, yoldan geçen bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, zırhlı aracın patlatıldığı anlar ve yolun dumanla kaplandığı görülüyor.