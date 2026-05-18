Haberler

Aziz Yıldırım büyük geliyor! İki golcü birden alacak

Aziz Yıldırım büyük geliyor! İki golcü birden alacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aziz Yıldırım, başkan seçilmesi halinde Fenerbahçe’ye iki santrfor transfer edeceklerini açıkladı. Bu hamle taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

  • Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, seçilmesi halinde iki santrfor transfer edeceğini açıkladı.
  • Aziz Yıldırım, kulüpteki başarısızlığı durdurmak için aday olduğunu söyledi.
  • Aziz Yıldırım, kadın yönetim kurulu üyesi hedefine ilişkin 'Yönetimin yarısı kadın. Savaşa gidiyoruz. Onun için kadınlar arka planda olacak' dedi.

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında yaptığı açıklamalarda transfer planlarını anlattı. Tecrübeli isim, sarı-lacivertli ekibe iki santrfor transfer edeceklerini söyledi.

“İKİ SANTRFOR ALACAĞIZ”

Fenerbahçe’nin mevcut kadrosunu değerlendiren Aziz Yıldırım, takımın eksikleri olduğunu ifade etti. Yıldırım, “Mevcut kadro iyi ama eksikleri var. İki santrfor alacağız” dedi.

“BAŞARISIZLIĞI DURDURMAK İÇİN ADAYIM”

Tecrübeli isim, kulüpteki başarısız gidişatı durdurmak için göreve talip olduğunu söyledi. Aziz Yıldırım, “Kendi dönemimi dahil ederek söylüyorum, başarısızlığı durdurmak için göreve talibim” ifadelerini kullandı.

“YAPIYI SEL OLUR YIKARIZ”

Konuşmasında birlik mesajı da veren Yıldırım dikkat çeken sözler kullandı. Başkan adayı, “Bir olursak, birlikte mücadele edersek yapıyı sel olur yıkarız. Kimsenin adamı değiliz, Fenerbahçe’nin adamıyız” dedi.

TOPLANTIDA DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Toplantı sırasında bir kadın üyenin yönelttiği soru ve Aziz Yıldırım’ın verdiği cevap da gündem oldu. Kadın üyenin, “Yanınızda kadın üyeler göremedim, kadın yönetim kurulu üyesi hedefiniz nedir?” sorusuna Yıldırım, “Yönetimin yarısı kadın. Savaşa gidiyoruz. Onun için kadınlar arka planda olacak” yanıtını verdi.

“HEPİMİZ NEFERİZ”

Aziz Yıldırım açıklamasının devamında, “Bayanlar, kadınlar, bizler fark etmez. Biz hepimiz neferiz” ifadelerini kullandı. Yıldırım’ın açıklamaları sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı

Bunların gözü dönmüş! Açık denizde masumları böyle hedef aldılar

Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı

Günlerdir gözaltında olan Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
Erdoğan talimatı vermişti, 20 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu

Erdoğan talimatı vermişti! Dev operasyonda onlarca gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kenan Yıldız’a büyük şok! Bir anda dışarda kaldılar

Kenan Yıldız’a büyük şok! Bir anda dışarda kaldılar
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon! 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı! Tek tek gözaltına alıyorlar
Takımı küme düşünce Fener ve Trabzon'a sallayan başkana soğuk duş: Kendi evinde Alanya’yı yenemiyorsun

Takımı küme düşünce Fener ve Trabzon'a sallayan başkana soğuk duş

Bilecik'te 250 kişi ile yağmur duası yapıldı

Şehirde 250 kişiyle yağmur duası! AK Partili vekil de programa katıldı
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak

Merakla beklenen yasadan ilk bilgiler! PKK'lıların eli kolu bağlanacak
24 yaşındaki gencin acı sonu! Soğuk asfalt kıpkırmızı oldu

24 yaşındaki gencin acı sonu! Soğuk asfalt kıpkırmızı oldu
TikTok rezaletleri bitmiyor! Canlı yayın sırasında eşini darbetti

TikTok canlı yayınında skandal! İzleyenler yetkililere çağrı yaptı