İmamoğlu'nun diploma iptali davası ile ilgili yeni karar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptaline ilişkin davasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 7. İdari Dava Dairesi, İmamoğlu’nun avukatlarının yaptığı istinaf başvurusunu reddetti.

İDARE MAHKEMESİ DAVAYI REDDETMİŞTİ

Ekrem İmamoğlu’nun avukatları, üniversite diplomasının iptal edilmesine karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı. Mahkeme, davanın reddine karar vermişti.

Kararın gerekçesinde, yatay geçiş sürecinde yapılan işlemlerin basit bir hata ya da dikkatsizlik kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtilmiş, ortaya çıkan hukuki sorunların davacı tarafından bilinmemesinin “hayatın olağan akışına aykırı” olduğu ifade edilmişti.

AVUKATLAR İSTİNAF YOLUNA GİTTİ

İdare Mahkemesi’nin kararının ardından İmamoğlu’nun avukatları, dosyayı İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne taşıdı.

Başvuruda, diploma iptaline ilişkin işlemin yetkisiz makam tarafından tesis edildiği savunuldu. Avukatlar, kararın Fakülte Yönetim Kurulu yerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından alınmasının hukuka aykırı olduğunu öne sürdü. Ayrıca Üniversite Yönetim Kurulu’nun, İşletme Fakültesi Dekanı olmadan oluşturulduğu iddia edildi.

İSTİNAF BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

İstanbul 7. İdari Dava Dairesi, yapılan başvuruyu dosya üzerinden değerlendirdi. Daire, duruşma talebini de uygun bulmadı.

Kararda, ilk derece mahkemesinin verdiği kararın usul ve hukuka uygun olduğu belirtildi. İstinaf dilekçesinde sunulan itirazların da kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı ifade edildi.

DANIŞTAY YOLU AÇIK

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi’nin 13 Mayıs 2026 tarihli kararına karşı, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Danıştay’a temyiz başvurusu yapılabilecek.

