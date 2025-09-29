Netanyahu: Savaşı bitirmek için önemli bir adım atıyoruz
Beyaz Saray'da Trump ile görüşmesinin ardından basın toplantısında konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu, "Savaşı bitirmek için önemli bir adım atıyoruz. Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirme planını destekliyorum." dedi. Netanyahu atılacak ilk adımın, rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas'ın silahsızlandırılması olduğunu söyledi.
