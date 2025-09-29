Haberler

Netanyahu: Savaşı bitirmek için önemli bir adım atıyoruz

Güncelleme:
Beyaz Saray'da Trump ile görüşmesinin ardından basın toplantısında konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu, "Savaşı bitirmek için önemli bir adım atıyoruz. Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirme planını destekliyorum." dedi. Netanyahu atılacak ilk adımın, rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas'ın silahsızlandırılması olduğunu söyledi.

Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile görüşmesinin ardından konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu, Savaşı bitirmek için önemli bir adım atıyoruz. İlk adım rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas'ın silahsızlandırılması." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'da 'Gazze' zirvesi! Netanyahu, Trump'ın teklifini kabul etti

Beyaz Saray'da Gazze zirvesi! Netanyahu ve Trump anlaştı
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAlpmurat İpek:

bunun altında Bir şey var ama hayırlısı bakalım. size güven olmaz

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCece Cece:

şu lanetli millete inanan varmı hala

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

Aslan parçası

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSemih Serinkan:

yani savaş bitmeyecek havanda su dövüyorlar dünyayı kekliyorlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
