Netanyahu istedi; Mesut Yılmaz, Erdoğan'dan çekinip vermedi! İşte o Siloam Yazıtı'nın önemi

İsrail ordusunun Gazze'deki saldırıları sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu Tel Aviv'de ağırladı. Ziyaret kapsamında Mescid-i Aksa yakınlarındaki arkeolojik kazı alanında düzenlenen törende konuşan Netanyahu'nun 1990'lı yıllardan aktardığı bir anekdot, Türkiye gündemine oturdu.

NETANYAHU İSTEDİ, MESUT YILMAZ ÇEKİNDİ

Netanyahu, 1998 yılında dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz'dan Osmanlı döneminde Kudüs'ten İstanbul'a getirilen Silvan (Siloam) Yazıtı'nı talep ettiğini açıkladı. İsrail Başbakanı, "Müzelerimizde binlerce Osmanlı eseri var. İstediğiniz birini seçin, Silvan Yazıtı ile değiştirelim." teklifinde bulunduğunu söyledi.

Ancak bu talebin reddedildiğini belirten Netanyahu, Mesut Yılmaz'ın kendisine, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğini yaptığı büyüyen seçmen kitlesinin, yazıtın İsrail'e verilmesine sert tepki göstereceğini aktardığını öne sürdü.

SİLOAM YAZITI'NIN TARİHİ ÖNEMİ

Yaklaşık 2 bin 700 yıl öncesine dayanan Silvan Yazıtı, Yahuda Kralı Hezekiel döneminde Kudüs'ün su ihtiyacını karşılamak için açılan tünelin tamamlanmasının anısına yazıldı. Eski İbrani alfabesiyle yazılmış 6 satırlık bu kitabe, kuzey ve güneyden açılan tünellerin birleştiği anı anlatıyor. Yazıtta, kazıcıların birbirine seslenerek çalışmalarını tamamladıkları ve tünelin birleşmesiyle büyük bir başarı elde ettikleri kaydediliyor. 1880'de Kudüs'te bulunan yazıt, Osmanlı yönetimi tarafından İstanbul'a getirilerek bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor.

İSRAİL'İN DEFALARCA TALEBİ REDDEDİLDİ

İsrail yönetimi, Silvan Yazıtı'nı Türkiye'den birçok kez talep etti. 2022'de İsrail basınında çıkan haberlerde yazıtın Türkiye tarafından verileceği iddia edilmiş ancak Türk diplomatik kaynaklar bu haberleri yalanlamıştı. Kaynaklar, yazıtın bulunduğu dönemde Kudüs'ün Osmanlı toprağı, bugün ise Filistin devletinin parçası olduğuna dikkat çekmişti. Türkiye bugüne kadar tüm taleplere "ret" cevabı verdi.