Netanyahu'dan kendisine meydana okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: İnsan hakları konusunda en son konuşacak kişi Erdoğan'dır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısındaki konuşmasında, "Buradan Netanyahu'ya sesleniyorum, sende atom bombası var mı yok mu? Varsa sıkıysa açıkla. Ey İsrail sende nükleer bomba var ve bununla tehdit ediyorsun. Artık ecelin geliyor. Neye sahip olursan ol gidicisin" dedi. Netanyahu ise "Bize ahlak dersi veremez. İnsan hakları konusunda en son konuşacak kişi Erdoğan'dır" diye konuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Buradan Netanyahu'ya sesleniyorum, sende atom bombası var mı yok mu? Varsa sıkıysa açıkla. Ey İsrail sende nükleer bomba var ve bununla tehdit ediyorsun. Artık ecelin geliyor. Neye sahip olursan ol gidicisin" sözlerine yanıt verdi. Netanyahu, "Bize ahlak dersi veremez. İnsan hakları konusunda en son konuşacak kişi Erdoğan'dır" ifadelerini kullandı.

"NETANYAHU GİDİCİDİR"

İsrail'in Gazze'ye insanlık dışı saldırıları 7 Ekim'den bu yana sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında İsrail ve Netanyahu'ya meydan okuyan bir konuşma yaptı. Savaşın da bir ahlakı olduğunu söyleyen Erdoğan, konuşmasının bir kısmanda şunları söyledi: "Netanyahu iki tarafına bakan koymuş, basın açıklaması yapıyor ve zannediyor ki o bakanlar beni kurtaracak. O bakanlar da Netanyahu ile aynı istikamette yürüyor. Netanyahu gidicidir. Bütün mesele dünyada haklının yanında yer alacak olanların duruşudur. Bu konuda maalesef beklenen gelişmeler oluyor mu? Hayır, hala olmuyor. ABD başta olmak üzere Batı hala ters yüz olarak bu duruma bakıyor. Fransa önce farklı açıklamalar yapıyor, daha sonra bakıyorsunuz geri vitese takıyor. Dürüst ol yahu! Bir gün öyle bir gün böyle yapma. Aynen şuan da Filistinlilerin durumu gibi dimdik, dosdoğru ama hiçbir zaman kalkıp da sabah başka akşam başka olmayın. Türkiye gibi olun!

"SENDE ATOM BOMBASI VAR MI YOK MU?"

Hamas'ı terör örgütü olarak ifade edenler, Hamas seçimlere girip seçimi kazanan bir parti. Seçimi kazandıktan sonra da haklarını elinden aldınız. Kim aldı, ABD ile İsrail birlikte aldı. Benim ülkemde bile halen Hamas'ın bir siyasi parti olduğunu anlamayanlar var. Gazze'de 40 gündür gördüklerimizi anlatmak için savaş tabiri yetersiz kalır. Savaş hukukunun ilk kuralı ise çocuklara, kadınlara, yaşlılara, hastalara dokunmamaktır. Buradan Netanyahu'ya sesleniyorum, sende atom bombası var mı yok mu? Varsa çık açıkla. Ey İsrail sen de nükleer bomba var ve bununla tehdit ediyorsun. Artık ecelin geliyor. Neye sahip olursan ol gidicisin. Ahlak, vicdan namına ne varsa kaybedenler insan değildir."

"ERDOĞAN BİZE AHLAK DERSİ VEREMEZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine İsrail Başbakanı Netanyahu'dan yanıt geldi. İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre Netanyahu, Erdoğan'ın İsrail'i terör devleti olarak adlandırdığını ancak Hamas'ın "terör eylemlerini" desteklediğini savundu. Netanyahu, "Bize ahlak dersi veremez. İnsan hakları konusunda en son konuşacak kişi Erdoğan'dır" diye konuştu.

ERDOĞAN'DAN TEK CÜMLELİK PAYLAŞIM

Öta yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 20.30'da tek cümlelik bir paylaşım yapması dikkat çekti. Erdoğan, o paylaşımına "Zalimle mazlumu eşitlemek, zalimi aklamak demektir" ifadelerini kullandı.